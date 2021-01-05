李李仁扮女人連「衛生棉」都拿！陶晶瑩現身爆料

李李仁主演的電影《

我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞男星陳澤耀其實是經歷隔離14天，特別來台宣傳的，經歷長時間的閉關，讓他一現身就非常興奮，更透露當初跟李李仁在拍攝曖昧滋生的畫面時，雖然兩人看起來很親密的在談心，但事實上都在聊男人間的胡鬧故事，常讓現場工作人員笑到發抖

▲陳澤耀隔離14天出席首映會。（圖／記者林柏年攝）

而且兩人聊最多的就是賽車，還會在下戲之後相約「飆一下」，也讓李李仁常感嘆：「要不是跟陶子姐結婚了，我也可以像你這樣自由。」卻沒想到

▲陶晶瑩（左）是首映會主持人。（圖／記者林柏年攝）

對於

李李仁在片中飾演跨性別者，必須扮女裝，陶晶瑩爆料老公為了角色超級入戲，「他在家會偷穿我的衣服，一度還拿了我的衛生棉。」這讓李李仁驚到馬上澄清說，絕對沒有這種事，不過李李仁也表示，這角色真的是他

最挑戰及突破性的演出

▲林心如（中）送上PS5，當李李仁生日禮物。（圖／記者林柏年攝）

至於該片監製林心如，則

送上PS5