NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

李李仁扮女人連「衛生棉」都拿！陶晶瑩現身爆料

記者翁新涵/台北報導

2021-01-05 22:02:23

▲李李仁（左）為了扮女人，超級入戲。（圖／記者林柏宏攝）
▲李李仁（左）為了扮女人，超級入戲。（圖／記者林柏年攝）
李李仁主演的電影《Miss Andy迷失安狄》，今（5日）晚舉行首映會，包括林心如、陳澤耀3位主角首次合體現身，而且本月6日又適逢李李仁生日，大家也在首映會上特別獻上蛋糕，陶晶瑩更擔綱主持人，爆料老公為了扮演女人，連衛生棉都不放過。
我是廣告 請繼續往下閱讀
馬來西亞男星陳澤耀其實是經歷隔離14天，特別來台宣傳的，經歷長時間的閉關，讓他一現身就非常興奮，更透露當初跟李李仁在拍攝曖昧滋生的畫面時，雖然兩人看起來很親密的在談心，但事實上都在聊男人間的胡鬧故事，常讓現場工作人員笑到發抖
▲陳澤耀隔離14天出席首映會。（圖／記者林柏年攝）
▲陳澤耀隔離14天出席首映會。（圖／記者林柏年攝）
而且兩人聊最多的就是賽車，還會在下戲之後相約「飆一下」，也讓李李仁常感嘆：「要不是跟陶子姐結婚了，我也可以像你這樣自由。」卻沒想到陳澤耀在首映會爆出求婚成功的喜訊，讓陶晶瑩調侃說道：「我們過來人都叫你不要過來，你要先問過我們啊！」。

▲陶晶瑩（左）是首映會主持人。（圖／記者林柏年攝）
▲陶晶瑩（左）是首映會主持人。（圖／記者林柏年攝）
對於李李仁在片中飾演跨性別者，必須扮女裝，陶晶瑩爆料老公為了角色超級入戲，「他在家會偷穿我的衣服，一度還拿了我的衛生棉。」這讓李李仁驚到馬上澄清說，絕對沒有這種事，不過李李仁也表示，這角色真的是他最挑戰及突破性的演出，也將自己的生日願望，全都送給《迷失安狄》，希望票房長紅。

▲林心如（中）送上PS5，當李李仁生日禮物。（圖／記者林柏年攝）
▲林心如（中）送上PS5，當李李仁生日禮物。（圖／記者林柏年攝）
至於該片監製林心如，則送上PS5當生日禮物，讓全場驚呼連連，她笑稱：「為了這個禮物我真的找了很久，幸好有買到。」李李仁一看到便興奮表示，兒子會比他還開心，代替兒子謝謝心如阿姨。倒是陶晶瑩好像不太開心，直言：「我們家本來是禁止玩電動的，因為他們父子之前玩太兇了！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

繼續作答
疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

繼續作答
2020政府政策大轉彎惹爭議，你印象最深刻的是哪個呢？

2020政府政策大轉彎惹爭議，你印象最深刻的是哪個呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀