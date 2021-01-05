李李仁扮女人連「衛生棉」都拿！陶晶瑩現身爆料

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而且兩人聊最多的就是賽車，還會在下戲之後相約「飆一下」，也讓李李仁常感嘆：「要不是跟陶子姐結婚了，我也可以像你這樣自由。」卻沒想到陳澤耀在首映會爆出求婚成功的喜訊，讓陶晶瑩調侃說道：「我們過來人都叫你不要過來，你要先問過我們啊！」。
對於李李仁在片中飾演跨性別者，必須扮女裝，陶晶瑩爆料老公為了角色超級入戲，「他在家會偷穿我的衣服，一度還拿了我的衛生棉。」這讓李李仁驚到馬上澄清說，絕對沒有這種事，不過李李仁也表示，這角色真的是他最挑戰及突破性的演出，也將自己的生日願望，全都送給《迷失安狄》，希望票房長紅。
至於該片監製林心如，則送上PS5當生日禮物，讓全場驚呼連連，她笑稱：「為了這個禮物我真的找了很久，幸好有買到。」李李仁一看到便興奮表示，兒子會比他還開心，代替兒子謝謝心如阿姨。倒是陶晶瑩好像不太開心，直言：「我們家本來是禁止玩電動的，因為他們父子之前玩太兇了！」
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