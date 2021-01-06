房價掀戰！花敬群嗆「時代蟑螂有夠髒」時力怒喊道歉

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邱顯智說，這告訴我們，如果你是月收入10萬的雙薪家庭在六都買房，一個月至少要繳3萬元以上的房貸，房地產市場仍然火熱，猖獗的炒作行為未見收斂，結果次長花敬群竟然說「各都多數為30點多%，剛跨過合理負擔的門檻，本質上不至於太嚴重」。
「2.0三讀不到一週，花次長又開始調皮了。」邱顯智表示，請花次長不要誤會，實價登錄2.0只是遲到的房市透明，距離健全房市、抑制炒作，仍然非常遙遠。過去花教授多次疾呼、央行持續呼籲的持有稅調整，仍在財政部的長期研議中。居住正義不難，找回小英總統的住宅三箭政見而已，找回花教授過去的主張而已。
邱顯智這篇貼文卻遭到花敬群留言「時代蟑螂實在有夠髒」，邱顯智則回問「請問次長，時代力量長期主張居住正義，髒在哪裡？請花次長明確表示」。雖然花敬群已刪除留言，不過卻遭網友截圖「存證」。
邱顯智又再度在臉書發文表示，「看到花次長這樣的言論，我比較多的是感慨，而不是生氣。」不論是在質詢台問政，還是臉書發文，儘管常常與花次針鋒相對，但我心底總相信，在某一個時空裡，我們是在追尋同樣的價值。
邱顯智指出，時力版的囤房稅能不能解決囤房問題？花次長覺得不行，這也可以公開討論，沒有那麼困難。「至於說什麼蟑螂什麼髒的，說我不敢在質詢台直球對決的，於我個人來說，道不道歉，也只是個形式上的意義，等花次長冷靜下來再說吧。」
邱顯智強調，他只是希望，公共政策的爭辯能夠回歸理性討論，這才是對於居住正義、對於台灣未來最有意義的一件事，「希望花次長能夠聽進去，截圖我就不放了。」
時代力量則在臉書發文指出，政府即便要做政策辯論也應維持理性討論的態度，花敬群次長身為中央部會高階官員，卻選擇在社群媒體上口出惡言，這絕非理性的政策討論，嚴正譴責花敬群的不當發言，並要求立即向時代力量和邱顯智委員致歉。
新聞來源為Newtalk 新頭殼