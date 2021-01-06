花敬群道歉：用「蟑螂」指責別人確實不當
新頭殼newtalk
2021-01-06 08:00:00
時代力量立委邱顯智5日晚間在臉書上針對台灣居住正義問題發文，卻遭主掌房屋政策的內政部次長花敬群留言怒嗆「時代蟑螂實在有夠髒」，雖然邱顯智淡定回應「不生氣」，但時代力量則怒喊「即刻道歉」。花敬群稍晚在臉書發文，對在邱顯智臉書有一些情緒性的說法，或有不妥，用「蟑螂」指責別人確實不當，敬表歉意。
花敬群表示，住宅與房產政策是個敏感且複雜的議題，從左到右，從急切到漸進，都是人性，也是民意。公平與效率其實是可以並存，甚至應該是相輔相成的。他進一步舉例，興建社宅可以協助弱勢居住，同時透過營建活動帶動經濟，推動都更危老可以提升居住安全與居住品質，同樣也帶動經濟。花敬群指出，近兩年我們會看到營造活動大增，其中確實與供給面的居住正義政策有所關係。此外，包租代管社宅也是融合公平與效率的政策，讓市場上專業人士協力服務弱勢租屋者，更讓租屋市場邁向健全。
「房地產的善與惡，端看我們用怎樣的態度與政策來引導。」花敬群強調，為了維護這些善的政策能夠順利推動，也為了避免一些不成熟倡議被政治所擴大，確實有許多難以避免的責難需要承擔。
花敬群認為，他對貸款負擔率超過30%的說法有被斷章取義之嫌，因而遭到邱顯智批評。他並附上完整說法：「各都多數為30點多%，剛跨過合理負擔門檻，本質上不至於太嚴重，但不希望炒風繼續向上，越來越重，如台中、彰化均從3成水位，到後來分別增為39%、36%，都不是好事情；當然（房價負擔）不是低到很低就一定好，而在合理水位底下，房價上漲跟所得能同步增加，其實大家雨露均霑會比較好。」新聞來源為Newtalk 新頭殼