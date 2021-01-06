全聯「神級紅茶」買一送一！她曝暖身喝法　主婦全暴動

知名賣場「全聯福利中心」由於琳瑯滿目的產品，加上多樣化的服務，吸引不少顧客前往消費。近日有女網友就在臉書社團分享一款「神級紅茶」，她透露，從今（6）天開始將會特價「買一送一」，同時更傳授自己冬天時的暖身喝法，讓不少主婦看後全暴動。

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原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》中貼出照片並表示，自己日前逛全聯時，看到東爵的「經典紅茶」和「大馬士革鮮綠茶」將特價，用大大的紅色布條寫著「買一送一」，原PO也透露「禮拜三才開始」，同時更直言「冷颼颼的天氣，自己泡一壺紅茶放些糖，再加些牛奶就可以好好享用暖暖的鮮奶茶了」。

貼文一出，許多網友紛紛暴動，直呼「東爵很推，以前認識的咖啡廳用東爵泡出來的紅茶超級好喝！」「衝去買」、「天啊！我昨天才買原價！」「超推東爵的，以前餐廳用東爵的茶包，泡出來的紅茶真的很好喝」、「我也喝過粉紅包裝的大馬士革綠茶，去油解膩又止渴，冬天吃完火鍋後，來一杯超讚的」。

▲有女網友分享一款全聯販售的「神級紅茶」，她透露，從今（6）天開始將會特價「買一送一」，讓不少主婦暴動。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

另還有內行直指「大推！收刀購入便宜又方便...不用特別跑門市買，家裡隔壁全聯就有！配鮮奶，好好喝」、「絕對要去搶！之前買過之後，老公直接放棄罐裝紅茶，每次都準備兩千cc起跳在冰箱備著，加蜂蜜味道會稍微不一樣，再加上崙背鮮乳，超級好喝」、「這款超好喝！今天突然很想喝手搖飲，照著盒子上的比例，加了冰糖冰塊，小孩又隨手拿了冰箱的光泉鮮奶，超好喝的啦！根本就是手搖店的奶茶啊！」

不過，也有人表示「這個我不行耶！會苦而且喝了頭會暈，我也不曉得為什麼」。此外，還有網友透露「這應該是固定星期三line買一送一的活動商品」。（編輯：許苡晴）