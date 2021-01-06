4.8顆星滿血回歸！鴨肉店自曝「刪評論內幕」：通通歸零

台中「富王鴨肉店」近日因拖單後辱罵女外送員事件，引發社會譁然，不僅臉書粉專被灌爆，Google的店家評價也瞬間慘變1.1顆星，不過，昨（4）日有網友發現，鴨肉店的Google評論又回到4.8顆星，不少人因而質疑店家「自刪評論」。對此，富王鴨肉店昨日也在臉書發文澄清。

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這起事件發生在台中「富王鴨肉店」，一名女外送員上網控訴，自己去取餐時，遇到該鴨肉店員惡意拖單，明明自己已經先到店家，但後續來現場點餐的客人卻都比她早拿到餐點，沒想到跟店家反應後，店員竟然口出惡言表示「不然你不要做熊貓啊！」、「X的咧！X查某咧！沒有被人打過是不是？」、「毛長齊再來跟我說」。

店員如此囂張的行為，讓不少人湧入臉書粉專抨擊店家，甚至還有網友到Google狂刷1星評價，讓店家評價從4.9顆星直接暴跌至1.1顆星。對此，就有網友於臉書社團《爆廢1公社》上透露，這間鴨肉店的評論又突然變成4.8顆星，讓他忍不住虧「再度零負評，滿血復活，榮耀登場，登登登登登登」。

▲有網友發現，這家鴨肉店的評論變成4.8顆星。（圖／翻攝自《Google 地圖》 ）

而富王鴨肉店則在臉書粉專《新富王鴨肉店》發文寫道，「這邊澄清一下關於刪評論的問題，評論是不能由店家刪除的，而是Google本身有審核機制，差不多的時間大量的冒出評價，不管是一星、二星、三星、滿天星，Google會自動關閉評論，而我們只需要一指檢舉，通通歸零唷！粉粉們學到了嗎？」

貼文一出，再度引發網友怒火，紛紛留言「說真的，大家不會在乎你們到底有幾顆星星月亮太陽的，希望你們能一本初衷的堅持不道歉，因為真的還蠻想看堅持下去的後續，拜託囉」、「很棒，挑釁不會讓你的生意變得更好！但你們可能最多只會這樣處理事情了！」「這真的不卡一個不行，堅持自己沒有錯的店家」、「很想只給半顆，讓他消失的更快」、「店家處理危機意識超級差勁，支持外送員告到底，檢舉達人繼續關注、衛生局也可以不定時去稽核」。（編輯：許苡晴）