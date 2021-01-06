NBA／熱火提高報價！願用2名年輕球員+1首輪來換Harden
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-06 09:27:50
開季至今還沒能打出總冠軍賽等級球隊實力的邁阿密熱火，似乎再次燃起了對James Harden的興趣，根據《邁阿密哨兵報》記者Barry Jackson報導，他們願意送出2位年輕球員加1個首輪選秀權當作交易籌碼。
「據一位與熱火隊保持聯繫的消息源告訴我，熱火隊願意在哈登的交易中送出2位年輕球員，外加1個2025年的首輪選秀權。」Jackson這麼說道，「從薪資匹配的角度來說，Andre Iguodala和Kelly Olynek預計都將介入這筆交易，因為熱火隊有5名老將球員受到交易限制。」今年剛開季時，有多隊曾經對Harden有意思，但在火箭堅持他們想要的交易籌碼，以及各隊都慢慢步上軌道後，公鹿、76人、勇士等隊現在似乎都暫時退出爭奪戰了。
熱火本賽季戰績平平，目前僅有3勝3敗，沒能打出去年東區冠軍的表現，Jimmy Butler深受傷病困擾，這可能是讓他們想要重回交易談判桌的原因。而如果火箭真的重新開始考慮交易，那麼熱火籌碼中所說的「2位年輕球員」人選就很讓人好奇了，外界一般認為是Dumcan Robinon和Tyler Herro。