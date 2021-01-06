4縣市發大雨特報！明寒流來襲「越晚越冷」 低溫下探5度
記者陳致宇／台北報導
2021-01-06 09:31:09｜2021-01-06 09:31:45
受到東北季風影響，今（ 6 ）日北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，東部、東南部地區則有零星短暫雨；明日寒流南下，各地氣溫明顯下降，入夜後台南以北低溫僅剩 10 度以下，北部、東半部及中南部山區有降雨機率，北部 1,000 至 2,000 公尺，及中南部 3,000 公尺以上高山有機會降雪。
氣象局預報員葉致均表示，今日受到東北季風影響，迎風面水氣仍多，北部、東北部地區降雨機率高，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，花東地區也有零星降雨，中南部為多雲到晴的天氣；各地低溫 15 至 17 度，北台灣高溫約 17 度上下，其他地區則有 21 至 25 度。葉致均指出，明日寒流南下，北台灣可以感覺到明顯轉冷，凌晨起氣溫一路下降、愈晚愈冷，入夜即有機會降到 10 度以下，中南部白天也明顯轉涼，晚上之後也將轉冷；預估周五一整天至周六清晨是這波寒流冷空氣最強的時候，台南以北低溫僅 7 至 9 度，其他地區約 11 、 12 度上下，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些。
降雨部分，葉致均說，明日起到周五上半天，北部、東半部、中南部山區有降雨機率，其中，北海岸及大台北、宜蘭地區降雨會比較明顯；周五下半天後水氣減少，剩下北部及東半部地區有局部降雨；另外這兩天在北部 1,000 至 2,000 公尺，及中南部 3,000 公尺以上高山有機會降雪，但周五水氣較少，可能要碰碰運氣。葉致均預估，周日寒流減弱，各地清晨氣溫仍低，白天氣溫會有比較明顯回溫，北部、東半部高溫 16 至 18 度，中南部約 21 度左右；下周一、周二有另一波冷空氣南下，預估是大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，這波冷空氣強度會比周四這波弱一些，水氣也較少，僅北台灣會有些降雨，其他地區輻射冷卻會比較明顯，氣象局會持續觀察。