台積電衝555元天價！台股早盤觸15197點新高、大漲197點
記者顏真真/台北報導
2021-01-06 09:59:54｜2021-01-06 10:00:46
美股4大指數收紅，台股今（6）日早盤亦開高走高，一度衝上15197.68點再創新高，大漲197.65點，其中「護國神山」台積電一開盤就衝上555元新天價，不過，目前股價拉回至550元震盪，大盤漲幅也收斂至80餘點。至於新台幣兌美元同 樣早盤也再衝破28元大關，來到27.95元亦續創23年半新高，強升了4.52角。
美股在新春第一個交易日下跌後反彈收紅，其中道瓊工業指數上揚167.71點，漲0.55%，以30391.60點作收；標準普爾指數上漲26.21點，漲0.71%，收在3726.86點；那斯達克指數攀升120.51點，漲幅0.95%，以12818.96點作收，而台積電ADR（美國存託憑證）盤中一度漲2.91%，來到114.95美元新高。台股今日早盤也是開高走高，一開盤就大漲145.82點，加權股價指數以15145.85點開出，在台積電、鴻海、台達電等電子權值股領漲，其中台積電一開盤就衝上新天價555元，帶動大盤指數進一步攀高至15197.68點，大漲197.65點，不過，金融及傳產表現疲弱，台股漲漲幅收斂，目前漲80餘點。
就類股表現觀察，目前電子零組件漲逾2%，半導體也有1%以上漲幅，倒是光電跌逾2%，而金融及傳產股表現疲弱，金融股目前跌0.12%，傳產也僅油電燃氣、水泥小漲。
在個股表現方面，台達電盤中漲逾8%，鴻海也有4%以上漲幅，台積電、聯電、日月光等也漲逾1%，不過，台積電開盤衝新高後，目前拉回至550元震盪。至於股王大立光因客戶零組件缺貨影響拉貨動能，去年12月營收為49.11億元，月減6%、年減4%，累計2020年營收559.44億元，雖然年減8%，仍是歷史次高，今日早盤股價跌逾6%。在台股大漲之下，新台幣兌美元雖然昨日收盤在央行調節下，拉回至28.402元作收，但今日早盤升勢依舊強勁，再度升破28元大關，一度衝上27.95元、強升4.52角，再創23年半盤中新高價，目前在27.957元震盪。