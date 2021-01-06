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中國「國產疫苗」副作用高達73種！專家：世界上最不安全

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-06 09:51:56

中國疫苗/China/國藥集團/滅活疫苗/新冠疫苗
▲中國國藥集團研發的新冠疫苗，採用「滅活疫苗」的方式製成，於12月30日獲得中國監管機關批准有條件上市。（圖／美聯社／達志影像）
中國境內新型冠狀病毒（COVID-19）疫情反覆，近日當局開始著手緊急疫苗接種計劃，其中由國務院主管的「國藥集團」（Sinopharm）生技公司研發的新冠疫苗，據稱保護力達79.34%，獲監管機關批准有條件上市。但中國疫苗專家陶黎納近期在微信（WeChat）貼出國產新冠疫苗的說明書，直呼「是世界上最不安全的疫苗」，副作用竟高達73種，除了常見的接種部位酸痛等，還有高血壓、視力衰退等嚴重副作用。
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中國國務院2020年12月31日表示，中國內共有5條技術路線、14個疫苗進入臨床試驗，其中有3條技術路線5個疫苗進入Ⅲ期臨床試驗，同時，中國內已經開始接種工作，全國重點人群累計接種新冠疫苗超過300萬劑次，強調疫苗安全性良好、未見有嚴重副作用的個案，目標在2月中旬、春運前為5千萬人接種疫苗。
《環球時報》昨（5）日引述內部消息指，中國國產疫苗在北京的基地預期年產能為1.2億劑，目前正在全力生產，國藥集團旗下的藥廠「中國生物」有關新冠疫苗生產設備也已經建設完成正在驗收，預期投入使用後將能保障每年10億劑的產能，同時藥廠也在考慮進一步擴充產能的計劃。

但是前上海疾病預防控制中心免疫、疫苗專家陶黎納近期收到國藥集團的疫苗電子版說明書，商品名稱為「眾愛可維」一看副作用列表，境高達73種，陶黎納直呼：「中國疫苗一舉成為世界上最不安全的疫苗」並表示，沒有任何一種現役疫苗的不良反應種類數能超過「眾愛可維」，可以斷定這款疫苗的不良反應種類數，絕對是前無古人後無來者，一騎絕塵。

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國國藥集團研製的新冠疫苗，其說明說上列出73種可能出現的副作用，令不少中國網友擔心。但現在陶黎納的貼文已被社群網站下架刪除。（圖／翻攝自微博）
根據陶黎納貼出的副作用列表，73種副作用包括「接種部位不良反應」：疼痛、紅暈、皮疹等；全身不良反應包括常見的頭痛、發燒、肌肉痠痛、關節痛等；偶見的副作用包括頭暈、厭食、嘔吐等；罕見以及十分罕見的副作用多達45種，包括急性過敏、心悸、淋巴結病、味覺喪失、視力退減、高血壓等。

陶黎納有關國產疫苗副作用的貼文在中國社群上引起熱烈討論，但已經在1月5日遭到下架刪除。部分中國醫生指，73項副作用是「長長的免責聲明」，只要被寫在副作用列表上，接種者若有不良反應就可以不用賠償；不過陶黎納分析認為，中國目前的疫苗是免費提供，如果有民眾接種出現副作用，要賠償的是各省政府而不是製藥公司。

對於中國疫苗缺乏試驗數據，令外界擔憂其效力、安全性的問題，陶黎納曾向《紐約時報》表示，「（疫苗）專利是說它具有獨特性，我們認為它可能比現有的疫苗、現有的技術更好，所以授予它這種獨特性。專利是件好事，但是你還是要證明安全性和有效性，不是我給了你一個專利，你的過程就可以加速了，安全性和有效性還是要靠Ⅲ期臨床實驗證明。」

▲（圖／翻攝自Twitter／微博）
▲前上海疾病預防控制中心免疫專家陶黎納，在社群上討論新冠疫苗的貼文引起廣大迴響，但已遭到下架。（圖／翻攝自Twitter／微博）
 
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