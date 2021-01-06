中國「國產疫苗」副作用高達73種！專家：世界上最不安全

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《環球時報》昨（5）日引述內部消息指，中國國產疫苗在北京的基地預期年產能為1.2億劑，目前正在全力生產，國藥集團旗下的藥廠「中國生物」有關新冠疫苗生產設備也已經建設完成正在驗收，預期投入使用後將能保障每年10億劑的產能，同時藥廠也在考慮進一步擴充產能的計劃。
但是前上海疾病預防控制中心免疫、疫苗專家陶黎納近期收到國藥集團的疫苗電子版說明書，商品名稱為「眾愛可維」一看副作用列表，境高達73種，陶黎納直呼：「中國疫苗一舉成為世界上最不安全的疫苗」並表示，沒有任何一種現役疫苗的不良反應種類數能超過「眾愛可維」，可以斷定這款疫苗的不良反應種類數，絕對是前無古人後無來者，一騎絕塵。
根據陶黎納貼出的副作用列表，73種副作用包括「接種部位不良反應」：疼痛、紅暈、皮疹等；全身不良反應包括常見的頭痛、發燒、肌肉痠痛、關節痛等；偶見的副作用包括頭暈、厭食、嘔吐等；罕見以及十分罕見的副作用多達45種，包括急性過敏、心悸、淋巴結病、味覺喪失、視力退減、高血壓等。
陶黎納有關國產疫苗副作用的貼文在中國社群上引起熱烈討論，但已經在1月5日遭到下架刪除。部分中國醫生指，73項副作用是「長長的免責聲明」，只要被寫在副作用列表上，接種者若有不良反應就可以不用賠償；不過陶黎納分析認為，中國目前的疫苗是免費提供，如果有民眾接種出現副作用，要賠償的是各省政府而不是製藥公司。
對於中國疫苗缺乏試驗數據，令外界擔憂其效力、安全性的問題，陶黎納曾向《紐約時報》表示，「（疫苗）專利是說它具有獨特性，我們認為它可能比現有的疫苗、現有的技術更好，所以授予它這種獨特性。專利是件好事，但是你還是要證明安全性和有效性，不是我給了你一個專利，你的過程就可以加速了，安全性和有效性還是要靠Ⅲ期臨床實驗證明。」
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