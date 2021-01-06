777F貨機「台灣意象」飛香港遭阻？華航：未來飛北美為主
記者陳致宇／台北報導
2021-01-06 10:14:01｜2021-01-06 10:14:04
華航因英文名稱「 CHINA AIRLINES 」多次被誤認為來自中國大陸，因此在新引進的 777F 貨機採用全新「台灣意象」塗裝，在 CARGO 的 C 字樣中藏進台灣地圖，去（ 2020 ）年 12 月 21 日起投入營運；但傳出該架貨機原訂今（ 6 ）日飛往香港，卻疑似在外界壓力下低調取消，改以 747F 貨機派飛。對此，華航回應， 777F 貨機以派飛北美航點為主，今日依原定班表派飛泰國曼谷、紐西蘭基督城，明日起派飛洛杉磯。
華航預計引進 6 架 777F 貨機，作為未來貨機的主力機隊，規劃在 2020 至 2023 年交付完畢，首架 777F 貨機已在去年 12 月 1 日抵台，今年 1 月底前還會再交付 2 架，採用全新塗裝，維持貨運標誌「 CARGO 」的企業標準色，並在 C 字樣中藏進台灣地圖，凸顯「台灣意象」。但根據《鏡週刊》報導，華航 777F 貨機原訂今日飛往香港，卻疑似在壓力下取消，改以過去一直使用的舊塗裝 747F 貨機。對此，華航回應， 777F 貨機具備省油高效能的優勢，以派飛北美貨機航點為主，搭配亞洲等區域航點，目前已飛航日本東京、越南胡志明市及河內、紐西蘭基督城等航點。美國營運許可也已提前取得，預計 1 月 7 日起派飛洛杉磯。今日 777F 依原定班表派飛泰國曼谷、紐西蘭基督城。至於是否臨時更改機型飛往香港，華航並未正面回應。