黃捷公開罷免答辯書　批罷免理由顛倒是非

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文中並列舉出包括議會問政成績、鳳山交通提升、青年勞工權益、家長孩童放心、環境健康也要顧、政府公開透明等六大項，像大眾說明投入市議員以來的問政成績。
黃捷在答辯書中提到，「選舉與罷免是每個人的權利。然而令人難以理解與信服的是，基於完全悖離事實的理由，就要將所有鳳山鄉親、甚至是整個高雄拖下水，勞師動眾、耗費社會資源，十分令人遺憾。我實在困惑，為什麼有人需要為這些罷免理由提出答辯」。
黃捷指出，大多數的台灣人以及鳳山鄉親，根本沒看過罷免團體所提出的罷免理由，罷免理由書的指控，不僅全然子虛烏有，有些論述更令人啼笑皆非，其中一點罷免理由說「做人不厚道，沒有禮義廉恥，不足代表民意」，原因竟是弔唁之時，「未見其哀容，有失禮節」；而另一個理由，所謂「問政未盡議員之責」，是指控「問政方式只想問倒市長，羞辱市府團隊」、「作秀」、「譁眾取寵」、「最經典的作秀方式就是翻白眼」，甚至包括不在理由書內的「同志城市」等。
黃捷也痛批，監督市政是議員的職責，針對違反城市願景與民主自由的政策支票提出質疑，是人民賦予她的責任，倘若縱容當初的執政團隊，無視市民權利、恣意妄為，才是真正對不起這座城市。
但黃捷指出，罷免團體指控「違反香港國安法第21條」，這大概是所有理由中，唯一可能成立的，面對獨裁國家的國安惡法，人人都可能遭冠上罪名、被逮補，應該放下歧見，共同譴責暴行、捍衛民主自由的普世價值，任何人，都不應對這樣的暴行視而不見；她強調，「高雄不畏做出選擇！我坦然面對每一次的挑戰，也將每一次的挑戰視為進步的動力，以及接受人民檢驗的機會。這兩年，辛苦各位高雄朋友、鳳山鄉親了，我相信，大家會一次次不厭其煩地挺身而出。」
黃捷另指出，罷免團體近日不斷改口，宣稱其罷免理由第五項，指稱她違法國安法，係指本國國安法，但經查中選會公告之罷免理由書，發現該單位明確指稱的是「國安法第21條」，然而本國國安法則無第21條，對罷免團體繼說明會參加資格法律規定與存證信函法律效力後，再度搞錯法律適用，深感遺憾。