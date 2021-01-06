談居住正義被罵蟑螂 邱顯智：理性討論都不行？
記者吳承翰/台北報導
2021-01-06 10:42:39
時代力量立委邱顯智昨（5日）晚間在臉書貼文談居住正義議題，質疑內政部認為「房價負擔能力指標，全國36%」很低（意即每戶扛房貸的家庭，有36%的收入拿去繳房貸）。未料花敬群在下方回文「時代蟑螂實在有夠髒」，引發輿論譁然。今日上午邱顯智表示他提出的數據都是內政部給的，他們批評的同時也給出政策解方希望政府採納，都是理性討論，邱無奈地說「如果連這樣的批評都沒辦法，那不知道怎麼討論了」。
邱顯智指出，內政部給出的數據，台北市的房價負擔能力超過60%，新北市也逼近50%，六都的其他四個縣市也都超過30%，全國則有36%，邱舉例一個雙薪夫妻月收算10萬，有3萬6000元拿去繳房貸，「這樣子的房價高不高，可受公評。」記者追問邱顯智，是否覺得花敬群的說法很不禮貌？邱說「有點難過，時代力量剛創黨的時候，還有請花教授來幫準備投入政治的年輕人上課，怎麼他會跟過去的說法不一致。」邱顯智補充他也不喜歡指控人「換了位子就換了腦袋」，但他認為花敬群過去主張台灣持有稅率偏低，以及認為房地產不是台灣經濟的火車頭，都跟他現在的立場截然不同，邱說「我質疑你並不是情緒性，公共政策不只影響你自己，台灣人能不能有安身立命的場所才是重點」。