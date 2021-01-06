2020年全台推案量破1.6兆　桃園區總銷破千萬奪冠軍

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統計顯示，各縣市推案總銷中，台北市成長最多，有賴於都更危老重建案推案潮以及大型開發案加持，少見精華地段新案進場，也吸引不少首購或是看好地段增值性的投資客搶進，讓建商推案信心大增；其餘5都、新竹都有與前年相比都有不少的成長，主因是來自於各地重劃區的案量注入；不過，高雄因與2019年相比較少大型造鎮案進場，市場以消化餘屋為主，因此總銷下滑約2成。
統計指出，全台各行政區成長幅度驚人，推案量前15名區域中就有5個區域超過1倍以上的成長，冠軍則是由桃園市桃園區挾千億好成績奪下，中路重劃區2020年案量大爆發，單區就有突破5百億元的新案進場，不乏為中悦、昭揚等在地建商推出的換屋及高總價產品，也拉高整體案量表現；另外，小檜溪重劃區2020年「神助攻」，國泰、遠雄及亞昕等上市櫃建商紛紛搶進推案，主打2至4房首換、首購產品。
分析顯示，台北市2020年則是由南港、士林過往非推案熱區的行政區擠進前十名，其中南港區因為有800億元的南港輪胎開發案「世界明珠」，一舉衝上亞軍，士林區也有第八名的好成績，去年大案集中在劍潭、基河商圈，因近士林北投科技園區，有開發議題利多，該區段靠著「圓山帝寶」、「達麗陽明大苑」兩大指標案單坪百萬以上的開價，因此加起來總銷破百億的量體。
此外，數據顯示，前十名當中新北市拿下不少席次，像是屬新北市高價區的新店、板橋都進榜，分居第三、第四名；新店區域內除了有央北重劃區以外，2020年舊市區的「合環LANDMARK」、「大坪林ONE」超過百億的案量，十分亮眼；板橋區2020年少了市區指標推案注入，單靠江翠北側重劃區穩住殿軍名次，2020年進場建案主要都是打出河岸景觀，開價上看6字頭。
中價位區新莊、三重，同樣靠著重劃區案量上榜，新莊頭前、副都心兩大重劃區經過價格盤整後，正穩定回溫，三重2020年仁義重劃區案量猛爆性成長，光仁義重劃區案量就佔掉三重區總銷近5成比例，該區因一橋近北市，又有國道1號交通機能，目前2房總價落在千萬上下，尚算親民，因此吸引不少北市客群，
桃園市還有第六名龜山區及第九名的中壢區擠進前十名，龜山A7重劃區2至3字頭房價加上捷運機能磁吸不少雙北買盤，2020年多系列推案進場，且A7科技園區、郵政園區動工等議題延續話題性，中壢區則是受到青埔特區機能到位，IKEA、XPark商場開幕等利多，除了自住客以外，投資客也搶進1房產品，拉抬區域熱度。
不讓北部區域獨占鰲頭，台中三大屯區（西屯、南屯、北屯）2020年推案狀況火熱。數據顯示，北屯區受惠於捷運議題加持，推案量為全台的第五名，不管是G0特區還是廍子重劃區推案踴躍，部分個案還有成交1字頭的親民房價，切合目前首購市場，另外也因為房價親民，吸引不少投資客，買氣熱絡甚至還出現秒殺案。
南台灣部分，統計指出，只有高雄苓雅區擠進前十五名，該區域為早期發展區塊，2020年推案東西苓雅一樣精彩，亞灣區周邊的西苓雅有「繽海」及「星玥灣」加總就有百億元，其中「繽海」是亞灣區裡少見的小宅規劃產品，5百萬低門檻吸引不少首購客；此外，知名在地建商京城建設也在衛武營周邊推出總銷45億元「京城舞極」，規劃3至4房換屋型產品。