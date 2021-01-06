香港民主派50人遭大規模逮捕 基進痛批：跟戒嚴沒兩樣
記者鄭婷襄/綜合報導
2021-01-06 11:08:56
今（6）日清晨，傳出香港警方大規模逮捕50多名香港民主派人士，對於中國共產黨以及香港政府聯手剝奪港人參政權的行為，台灣基進表達嚴厲譴責，痛批參加初選就等於違反國安法，那還辦什麼選舉？如此作為跟戒嚴根本沒什麼兩樣。
台灣基進指出，香港民主派於去年提出「35+公民投票初選計劃」，試圖透過取得議會多數的方式，向林鄭月娥逼宮，爭取港人自治權，但後來遭港府以疫情嚴峻為由無限期延宕選舉，如今又更進一步的對參選者進行政治追殺，如此作為跟戒嚴根本沒什麼兩樣。台灣基進痛批，香港政府過去曾對當選的議員思想審查，接著DQ（被取消資格）掉跟中共唱反調的議員，現在則是連參加初選就被視為違反國安法，等同更進一步的剝奪港人的參政權，宣判港人體制內改革的路遭到堵死。
台灣基進警告，港府對於民主派的濫捕，是對每一位港人生存權的挑戰，絕非只有民主派的事情，因為你永遠無法知道自己何時何地何日會成為下一個違反國安法的人，呼籲港人應該聲援這些遭逮捕的民主派人士，不能讓香港只剩下中共的聲音。台灣基進強調，港版國安法再次證明所謂的一國兩制完全是騙局，中共唯一不跳票的承諾，就是他們的承諾永遠會跳票，本月剛好是習近平提出一國兩制台灣方案的兩週年，台灣人民應該以香港為警惕，若有人支持一國兩制台灣方案，那這人就是台版林鄭月娥。