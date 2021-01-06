蔡英文政府施政「走鐘」？柯文哲：問題出在蘇貞昌
記者丁上程/台北報導
2021-01-06 11:13:44
台北市長柯文哲昨天（5日）晚間接受媒體人羅友志的專訪。針對蔡政府連任後，強推含有萊克多巴胺的美豬進口，引發民眾反彈。對此柯文哲指出，中央行政團隊走鐘的主因，就是行政院長蘇貞昌。「從最近政府的作風來看，並不像蔡英文學者型的作風，比較像「衝衝衝」的風格」。
柯文哲表示，政府突然宣布進口美豬，過程中不但沒跟人民、在野黨溝通，就連黨內也沒有通知，結果讓很多人都很錯愕。民進黨要開放美豬就應該明講，這是一種態度。柯文哲也直言，行政團隊走鐘原因出在蘇貞昌，因為最近政府的風格不像蔡英文的作風，蔡英文是學者型，講的是文青式語言，讓他聽了會起「雞母皮」，就像豬哥亮廣告說的「這裡癢那裡也養」。而他不太喜歡文青式語言，因為他是外科醫生出身，什麼事情就有話直講。「民進黨就是一個部落，而蔡就是民進黨這部落的共主，但蔡英文還不到酋長，也沒有辦法控制。」柯文哲說，「蔡英文開放萊豬沒有跟人民溝通、沒跟在野黨溝通，更沒有跟黨內同志溝通，民進黨內部也是錯愕。」柯文哲也強調，民進黨大內宣說台灣跟美國關係很好，結果押錯寶，他相信「現在民進黨上上下下都在想，怎麼跟民主黨的拜登政府溝通」。而針對爭議已久的前總統陳水扁問題，由於陳水扁在保外就醫階段，頻頻試探台中監獄規範底線，也引發部分民眾不滿。對此柯文哲表示，若未來當選總統，「會把扁案結案，讓阿扁交代清楚。」柯文哲說，「就是交代金錢流向怎麼流出去的，給一個社會可以接受的結案報告，然後向社會說個sorry就可以結案了，且就算特赦他也不會無條件特赦，這樣說不過去」。