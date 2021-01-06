萊豬好比糖？蘇偉碩駁李遠哲觀點　最大殘留不是安全標準

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蘇偉碩表示，萊劑對人體影響的大小，為什麼仍不一定？是因為每個人的身體狀況不一樣。例如對老弱婦孺的風險，會跟年輕健康的男性不同，且差別很大，這就是爭議所在，因此在缺乏進一步對人類相關科學研究的結論之前，不該貿然讓民眾當白老鼠。
蘇偉碩指出，現今所稱的「國際標準」是國際食品法典委員會（Codex）所訂定，但它是萊克多巴胺的「最大殘留」標準，而不是「安全」標準。也就是說，並不是指在 10 ppb 以下就安全，它是指「可殘留的上限值」。
蘇偉碩表示，當年 Codex 大會以69票比67票，在爭議仍大的情況下，卻強行表決通過萊克多巴胺的殘留量，台大獸醫學院賴秀穗教授曾在2012年時指出這是受到美國動用國家政治力介入所造成，這也顯示許多國家的學者專家認為萊克多巴胺仍有疑慮，對人類健康影響有爭議，美方才會動用表決。
李遠哲是在5日受訪表示，萊豬在某一個限度之下，應該是沒問題的。例如大家吃的東西，「不安全」的很多，像很多保鮮產品，為了保鮮，大家吃的硝酸鈉都算毒品，但放一點點，大家還是吃。又例如，研究糖的人都說「糖是毒」，認為不能吃太多，但大家還是吃。李遠哲也說，日本核災區域的食品，如果檢驗出沒有核廢料汙染的話，應該是沒問題，「不能把很小的問題，當成世界大戰在打」。