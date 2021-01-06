富邦想併有變數？日盛金嫌收購價低、最高喊每股16.93元

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不過，根據日盛金發布重大訊息指出，日盛金至2020年9月底查核財務數字，每股淨值為12.39元，富邦金公開收購價格與日盛金每股淨值相比僅溢價約4.9%，公開收購說明書檢附的價格合理性意見雖表示已考量控制權溢價，惟未必已考量本案可為該公司所帶來的綜效，恐有低估日盛金實際價值之虞。
另外，日盛金也委請明喆聯合會計師事務所及高威聯合會計師事務所為獨立專家，就此公開收購價格出具「收購價格合理性意見書」，其中明喆聯合會計師事務所以類比公司為推估基礎，計算日盛金每股公允價值，認定合理價格區間為13.89元至15.71元，富邦金擬以每股13元收購本公司100%流通在外普通股，低於獨立專家設算的普通股價值合理區間的下緣。
同樣，明喆聯合會計師事務所同時亦提出以日盛金活絡市場公開報價為推估基礎的設算結果，及高威聯合會計師事務所採用市價法、市場法可類比公司法及資產法，及相關公開的財務資訊計算並調整控制權溢價因素，得出日盛金於評估基準日的每股股權價格合理區間為9.63元至16.93元，但在有獨立專家意見認為此案公開收購價格不合理的情況下，日盛金董事會建議股東就是否應賣應審慎評估。
除收購價恐低估之外，日盛金還有其他顧慮，認為富邦金收購資金來源的合理性尚待釐清。日盛金指出，據富邦金公開收購說明書第7頁所載，富邦金進行公開收購的資金來源，在預計支付最高總價金490.42億元中，給付現金對價所需資金，將以富邦金控帳上的自有資金及發行商業本票支應，惟該公開收購說明書中並未明確敘明富邦金自有資金及融資計劃比例為何。
依據富邦金去年第3季財務報表顯示，該公司帳上的現金及約當現金僅0.54億元，但本案預計支付總價金最高高達490.42億元，為成就本案，等於富邦金必須以發行短期商業本票489億元以上，此是否有以短期負債來支應長期股權投資的問題，值得觀察。且富邦金目前短期借款（應付商業本票）已高達212.96億元，負債占淨值比同時達17.24%，如再增加短期借款金額，負債佔淨值比會再更高。
不僅如此，日盛金也深信員工是公司最大資產，自2009年新經營團隊接手已逾10年，全面進行改革及重建，獲利一路轉虧為盈，經營體質脫胎換骨，信用評等顯示穩定，獲利能力持續強化，這一切要歸功於全體員工多年努力與辛勞。因此，日盛金除重視股東權益外，更以維護員工的相關權益為職志。
不過，日盛金認為富邦金在公開收購說明書中對員工權益照顧說明空泛，如果有精簡人事、組織、裁撤分行分公司、或整併分行分公司的計畫，恐怕對員工工作權益、家庭生計造成重大影響，而且富邦金事前完全未與日盛金進行協商，關於未來客戶關係、業務影響、員工安排等問題都有不確定性。
日盛金強調公司規模雖小，但獲利穩健，旗下子公司日盛證券、日盛銀行亦表現亮眼。近幾年更致力於推動數位化升級，應用大數據分析、AI人工智慧、生物辨識、行動支付等科技，整合虛實通路。去年新冠肺炎疫情影響，重創全球產業供應鏈，日盛金獲利不減，截至去年11月底每股淨值為12.56元，累計前11月金控自結稅後盈餘26.42億元，每股稅後盈餘0.7元。
日盛證券在地深耕一甲子，雖是老字號券商，在近幾年重新建立日盛證券的核心價值與市場定位，去年前11月獲利18.19億元，相較前一年成長63%，稅後EPS為前十大券商中排名第5名。日盛銀行開行至今邁入第28年，長期深耕金融市場，在金融創新領域持續推動，以提供客戶更多元的金融商品服務，除傳統的銀行業務外，適時掌握景氣狀況及市場需求，重視新產品研發的創新策略，並以顧客需求為導向的發展策略，以期於穩健經營中締造佳績，日盛銀行去年獲利穩定，逾放比低，備抵呆帳覆蓋率佳，資產品質良好。