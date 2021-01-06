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52名香港民主人士被捕　羅冠聰鼓勵港人：要記住這份仇

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-06 11:42:13

▲流亡海外的前眾志創黨主席羅冠聰在臉書對黃之鋒等人被捕一事表達痛心，甚至投書外媒《紐約時報》呼籲拜登上任後務要持續干預、關注香港狀況。（圖／翻攝自羅冠聰臉書）
▲香港警察國安處1月6日以《港區國安法》逮捕至少52名泛民主人士。羅冠聰在臉書發文，鼓勵香港人面得強權不要畏縮，要心懷希望。（圖／翻攝自羅冠聰臉書）
香港警務處國家安全署（國安處）今（6）日上午對逾50位泛民主派人士進行拘捕，指控其涉嫌違反《港區國安法》的「顛覆國家政權罪」，其中包括多位參與去年民主派立法會初選「35+」的人士，以及港大法律系前副教授戴耀廷、香港民意研究所主席鍾庭耀等人。香港警方近一步打壓民主派，目前流亡海外的前香港立法會議員羅冠聰（Nathan Law）在臉書發文，批評香港當局將反抗威權視為犯罪，呼籲「香港人，要記住這份仇」。
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參與去年香港民主派初選的張崑陽（Sunny Cheung）在分析，今日的逮捕行動值得注意：一、被逮捕的52位港人不限於參與初選者，意味這是一場跨政黨丶跨政治光譜的一場「大清算」；二、不論是公民黨丶 民主黨丶本土派還是其他參選的獨立素人都控告顛覆國家，代表港府試圖將民主派「連根拔起」；三、警方將初選本質定性為戴耀廷教授「攬炒十部曲」的其中一環，意味所有曾經參與初選，甚至是投票的市民都可能被控告「顛覆國家」。
張崑陽形容今日大逮捕就是香港的「美麗島事件」，未來香港社會恐怕將持續進行「清洗」。張崑陽指出，否決財政預算案是立法會議員根據香港基本法所賦予的權利，無關顛覆國家，恐怕未來任何議會不合作運動在政權眼中都可以是顛覆行為，港府、中共此行動是希望立法會成為橡皮圖章。

至於今日逮捕的時機點，張崑陽認為美國正在進行總統選舉確認（election certification），近日川普對喬治亞州務卿施壓的對話記錄曝光，又掀起一場政治動盪，中共是希望當美國社會忙於處理自己內政的時候作出大動作，企圖避過國際社會關注。

▲（圖／翻攝自臉書）
▲ 2020年於民主派初選勝出的張崑陽，目前人也流亡於海外。（圖／翻攝自臉書）
前香港眾志主席、立法會議員羅冠聰也在臉書發文，認同張崑陽對港警逮捕行動的見解，並批評港府的行為是在製造「政權就是可以無法無天」的形象。未來港人如何應對羅冠聰也提出看法，呼籲市民切勿恐慌，港府的目的就是希望透過逮捕民主派的領袖，讓港人噤聲不敢聲援，甚至刪除過去支持民主派的言論，鼓勵港人無論各行各業、身在何處，都要消化這些新聞後繼續深造，拒絕被極權的條條框框限制，按照自己的想法真誠磊落地生活。

羅冠聰也以台灣「美麗島審判」鼓勵港人懷抱希望，當時列為被告的陳菊說道：「最大的意義是，自此以後，台灣人參與民主運動時不再畏畏縮縮了。」期望港人在面對巨大的政治壓力時仍能勉勵他人，這些道德力量也能成為同伴的心靈支柱，令我們在更兇險的環境中，不再畏縮。
▲（圖／翻攝自臉書）
▲羅冠聰在臉書上貼出52名被逮捕的香港民主派人士名單。（圖／翻攝自臉書）
 
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