52名香港民主人士被捕　羅冠聰鼓勵港人：要記住這份仇

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張崑陽形容今日大逮捕就是香港的「美麗島事件」，未來香港社會恐怕將持續進行「清洗」。張崑陽指出，否決財政預算案是立法會議員根據香港基本法所賦予的權利，無關顛覆國家，恐怕未來任何議會不合作運動在政權眼中都可以是顛覆行為，港府、中共此行動是希望立法會成為橡皮圖章。
至於今日逮捕的時機點，張崑陽認為美國正在進行總統選舉確認（election certification），近日川普對喬治亞州務卿施壓的對話記錄曝光，又掀起一場政治動盪，中共是希望當美國社會忙於處理自己內政的時候作出大動作，企圖避過國際社會關注。
前香港眾志主席、立法會議員羅冠聰也在臉書發文，認同張崑陽對港警逮捕行動的見解，並批評港府的行為是在製造「政權就是可以無法無天」的形象。未來港人如何應對羅冠聰也提出看法，呼籲市民切勿恐慌，港府的目的就是希望透過逮捕民主派的領袖，讓港人噤聲不敢聲援，甚至刪除過去支持民主派的言論，鼓勵港人無論各行各業、身在何處，都要消化這些新聞後繼續深造，拒絕被極權的條條框框限制，按照自己的想法真誠磊落地生活。
羅冠聰也以台灣「美麗島審判」鼓勵港人懷抱希望，當時列為被告的陳菊說道：「最大的意義是，自此以後，台灣人參與民主運動時不再畏畏縮縮了。」期望港人在面對巨大的政治壓力時仍能勉勵他人，這些道德力量也能成為同伴的心靈支柱，令我們在更兇險的環境中，不再畏縮。