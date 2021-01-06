空中女王最後巡禮 747退役微旅行350名額開賣3分鐘完售
記者陳致宇／台北報導
2021-01-06 12:00:44｜2021-01-06 12:00:48
華航 747-400 客機將於親年起陸續退役，規畫於 2 月 6 日推出「 747 空中女王 Farewell Party 后翼起飛」一日微旅行活動，含專屬地面參觀行程及搭機俯瞰日本富士山微旅行體驗，今（ 6 ）日上午 10 時開賣，限量 350 個名額在 3 分鐘內全數銷售完畢。
華航表示， 747 一日微旅行活動將由編號 B-18215 客機執飛，這也是波音於 2005 年 4 月最後一架生產的 747-400 客機。此趟微旅行班號 CI-2747 ，紀念退役前最後一趟載客飛行。旅客在機上能品嘗鰻魚飯等美味的靜岡日式特色料理，以及獲得活動專屬模型機、鋼印口罩、尾翼鑰匙圈、帆布袋、紀念飛行證書及華航海軍藍盥洗包等紀念品。華航指出，活動安排在 2 月 6 日上午 7 時 47 分開放報到，會先安排旅客參觀 747 各艙等拍照紀念。隨後於上午 11 時 30 分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約 5 小時 40 分，預計下午 17 時 10 分抵達桃園機場。華航說，微旅行活動今日上午 10 時開賣後，商務艙 1 分鐘內隨即秒殺，經濟艙於 3 分鐘內全數銷售完畢。華航自 1975 年引進首架 747 型客機，至今已達 46 年，橫跨近半世紀，為航機中最具指標性的機型，尤其當時獨有的 2 樓商務艙設計，廣受旅客喜愛。