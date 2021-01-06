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防疫不用出門！全聯攜手Uber Eats搶生鮮、雜貨外送市場

文/劉雅文

2021-01-06 17:03:54｜2021-01-06 17:05:35

▲超市龍頭全聯，自1/8起也推出外送服務。（圖／全聯提供）
▲超市龍頭全聯，自1/8起也推出外送服務。（圖／全聯提供）
防疫期間為了減少人群接觸，大大刺激了外送市場的成長，國內超市龍頭全聯，今天宣布將與外送業者Uber Eats合作，推出生鮮、雜貨、日用品等的外送。
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全聯福利中心宣布從1月8號開始，在雙平台上線宅配外送服務，除了跟Uber Eats合作，在外送平台上架店內商品外，也推出全聯「小時達」，欲快遞業者合作，直接在全聯PX Pay平台上，提供外送到府、到店取貨的服務。
全聯總經理蔡篤昌提到，全聯目前非現金支付超過五成，觀察到疫情期間消費者有宅配到家的服務需求，預計先從雙北開始做起，以半徑3公里計算，設定50個揀貨店家，目標每間店至少100筆訂單，以客單價500元計算，希望提升單店業績至少12.5%。

全聯表示，原來的客層主要集中於35到55歲、女性居多，這次攜手Uber Eats也是看準他們的客群集中在25到45歲，且喜好3C、高收入等，不過為了區隔客層，全聯也做出首波運費促銷的差異，小時達滿699免運，未達收80元外送費，Uber Eats則是大約落在30、40元。

為了刺激民眾嘗試外送，小時達還祭出單筆滿699元加1元可以加購指定品牌衛生紙一串，Uber Eats也打出消費299元折100元，兩種管道大打優惠，競爭生鮮、雜貨外送市場意圖明顯。

▲超市龍頭全聯，自1/8起也推出外送服務。（圖／全聯提供）
▲超市龍頭全聯，自1/8起也推出外送服務。（圖／全聯提供）
另外以價格低廉聞名的日本連鎖折扣店唐吉訶德，台灣首店將在1/19落腳西門町，店名為全新名稱「DON DON DONKI」，預計將會24小時營業，且店內除了販售美妝零食，還要囊括生鮮蔬果及熟食等商品，共三層樓的大型商場，被認為挑戰國內大型超市與量販市場，對此，全聯行銷部協理劉鴻徴表示，樂觀其成，但他也強調，全聯還是掌握很大的價格優勢。
▲超市龍頭全聯，自1/8起也推出外送服務。（圖／全聯提供）
▲超市龍頭全聯，自1/8起也推出外送服務。（圖／全聯提供）
 
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