【NOW辯風向】直播／該不該主動跟主管提加薪？
記者陳錦欣/綜合報導
2021-01-06 20:48:25
由資深藝人、相聲演員宋少卿，和新生代網紅阿樂一同主持的《NOW辯風向》，是一個探討社會、生活、兩性議題的辯論節目；而今天晚上9點準時來討論的議題就是「該不該主動跟主管提加薪？」
2021首發第一辯！新的一年你有沒有「加薪」的希望？工作一整年可以加薪嗎？老闆到底是貴人事忙？還是選擇視而不見？身為員工該不該主動提加薪呢？今晚邀請魔王主管資深製作人趙正平、鬼才老闆阿虎以及國民女友林莎，要來與經過海選脫穎而出的優秀學生進行激辯，歡迎收看節目的您一起加入我們的話題，你有難題無法解決嗎？快來留言，本集來賓為您解答，新年想要有好「薪」情，敬請鎖定今晚的《NOW辯風向》！節目的核心價值是多元且開放的。我們尊重並且希望傾聽社會上的各種聲音，舉凡兩性相處、民生消費、政策議題都可以成為節目中討論的議題。 透過兩造雙方正反兩面的觀點，可以打開你的視角，增加更多看見的可能。
《NOW辯風向》於每週三晚間9點，在NOWnews今日新聞臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容。