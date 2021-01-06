快訊／增2境外都有陰性報告！陳時中：印尼及菲律賓入境
記者劉雅文/台北報導
2021-01-06 14:21:07
中央流行疫情指揮中心，已經連續多日傳來確診消息，今（6）天下午為了因應COVID-19疫情，也由指揮官陳時中親自召開例行記者會，說明國內《新增2名境外移入個案》，分別印尼及菲律賓入境。
指揮中心表示，案819為印尼籍30多歲男性漁工，去(2020)年12月22日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀，今(2021)年1月4日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。案820為菲律賓籍20多歲男性移工，去年12月13日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀，12月26日檢疫期滿前採檢結果為陰性，今年1月4日自主健康管理期滿後進行自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共4人，其中2人列居家隔離，2人列自主健康管理。
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