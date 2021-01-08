新店台信「城易迅」防疫宅　當層室外排放　減少威脅滋生

新冠肺炎秋冬捲土重來，居家防疫格外重要，也影響建商推案的思維。位在新店由台信建設興建的建案「城易迅」，就標榜當層排氣、加強地下室通風，並且採取污水分流和排水分管，以往埋在牆壁的水管也改成明管，未來一旦有維修的需要，將可大幅減少成本。

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大台北地區居住舊公寓的人特別多，許多房子動輒蓋了4、50年以上，長輩也面臨樓梯走不動、房屋滲漏水和管線老舊容易電線走火等問題，再加上台灣位在太平洋火環帶上地震特別活躍，老舊房舍面臨強震威脅，結構上無法負荷，也成為老社區推出的新建案，銷售成績特別好的主要原因。

許多住老公寓的住戶，最常碰到的就是因為污水管線只有一條，阻塞回流到廁所或廚房髒臭不堪，或是電視新聞經常看到，電線老舊遇到老鼠啃咬或負荷太大，造成電線走火殃及鄰居的案件，更是屢見不鮮。





面對新冠肺炎在全球肆虐，也帶給建商新思維，台信城易迅建案就採取當層排氣，浴廁抽風排氣管採用當層室外排放，減少病毒細菌滋生，避免屋頂風壓大時，臭氣會發生逆流並滲入室內；對於一般建商容易忽略的地下室通風，台信建設也強化地下室空氣對流，讓細菌和病毒不易滋生，也避免累積過多汽機車廢氣；B1規劃垃圾冷藏空間，同樣是當層排氣。





此外，建商也採取排水分管的方式，住戶的洗臉盆、浴缸和地板等排水管，採用分流方式配置，不易阻塞逆流；馬桶污水排水管獨立配管，不僅排放順暢且低噪音、壽命長，不易阻塞逆流；排水工學方面，採取明暗管混合，方便維修和整體裝飾修改。



▲就位在有「小大安區」之稱的新店大坪林站附近，距離捷運350米，走路5分鐘，且為新店線和環狀線之雙捷運，走到七張站也只要8分鐘。（圖／資料照片）

而房地產最重要的因素「地段」，城易迅就位在有「小大安區」之稱的新店大坪林站附近，距離捷運350米，走路5分鐘，且為新店線和環狀線之雙捷運，走到七張站也只要8分鐘，步行3–5分鐘就可連通北新、民族、建國、民權商圈一帶，靜巷住宅的特色，滿足近城又離塵、不換地段換生活的夢想，附近又有台64線和二高中興路、安坑交流道，短短幾分鐘就可以上高速公路，南來北往順暢無比。



▲步行3–5分鐘就可連通北新、民族、建國、民權商圈一帶，靜巷住宅的特色，滿足近城又離塵、不換地段換生活的夢想。（圖／資料照片）

城易迅走路5分鐘以內，就可以享用美食，還有市場、百貨公司、大豐國小和公園，也是全區唯一靜巷內三面臨路的建案，基地面積448坪，規劃地上17層、地下4層，每層7戶，共用3部電梯，規劃19–44坪2至4房，住戶共107戶、店面2戶，91個車位，今年5月份開始動工，預計2024年上半年完工，目前全案已經完銷8成，除店面外，成交價落在63–65萬。

在空間部分，城易迅標榜高坪效，不浪費走道，車位約11坪左右，也不因追求低公設比而縮水，全案接近完銷，只剩下28、32坪稀有邊間2房2衛、以及40坪超值邊間3房個位數倒數中，24、27坪精華店面，適合洗衣店、早餐店、醫藥、便利商店等行業進駐。