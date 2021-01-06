NBA／三分球命中率超過一成 Oubre：賽季終於開始了
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-06 12:45:56
打從賽季開始，Kelly Oubre Jr.什麼時候能找回三分球投射手感，一直就是金州勇士球迷最熱衷討論的話題，上一戰對國王他找回狀態，飆進4顆三分球，受訪時也開心的表示，「賽季終於開始了！」
25歲的Oubre身材出眾、體能天賦驚人，上一季在太陽場均18.7分、6.4籃板，表現相當精采，三分球命中率也有35.2%，並非是不能投射的球員。但本季透過交易來到灣區後，他卻遲遲找不到投籃感覺。在此之前Oubre本季的三分球30投僅2中，相當悽慘，這也讓他在球隊中幾乎沒有進攻威脅，也飽受外界的質疑和壓力。
所幸上一戰對國王，勇士找回了流暢的團隊進攻，全隊此役總計送出41次助攻，寫下新賽季的聯盟新高，終場以137:106戰勝沙加緬度國王，Oubre這場比賽外線6投4中攻下18分。目前他本季的三分球命中率為16.7%。對於自己復甦的投籃手感，Oubre受訪時表示：「感覺很棒，是時候開啟新賽季了。」雖然晚了一些，但如果這位優質前鋒能繼續保持這一戰的狀態，那對於勇士在戰力上的提升，將會有非常大的作用。