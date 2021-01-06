防疫旅館恐供不應求 侯友宜籲：中央出面統合
記者陳志仁/新北報導
2021-01-06 12:49:01｜2021-01-06 12:49:15
新冠肺炎的疫情未歇，但擋不住國人返國過春節的習俗，導致各地防疫旅館恐供不應求的情形；新北市長侯友宜表示，原則上是以市民為優先，希望新北到月底能再增加310間，也呼籲中央出面統合各縣市的調度，做好不是防疫旅館的管理，以免造成防疫的漏洞。
侯友宜今(6)日主持防疫會議後指出，面對這波返鄉的本國籍人士，新北市防疫旅館的使用率也是大幅提高，原則上是以市民為優先，不過除擴大新北市防疫旅館的需求量，希望在這幾天多增加180間，月底能夠再增加310間的量外，也一直掌握有最少有70間的庫存量；新北市也會去支援澎湖、金門、馬祖離島防疫旅館的需求，一定會盡全力照顧到離島的民眾。侯友宜強調，新北市的市民回到新北市，一定能夠找到防疫的處所，新北市在機場設有聯合服務的專櫃，請新北市的市民您放心，只要到新北市的境內，一定可以找到防疫處所，讓市民能夠安心地做好防疫；此外，也建議中央統籌防疫的旅館及防疫處所，出面統合各縣市的調度，萬一哪一個縣市有急迫性欠缺的時候，大家可以互相支援。
侯友宜認為，畢竟台灣還是很小，中央與地方一定要齊心齊力的防疫，中央其實可在防疫旅館及防疫處所的方面，統一做好調度；更重要的是，一定要做好不是防疫旅館的管理，絕對不允許不是防疫旅館的冒充，造成防疫的漏洞，這絕對不可以，新北市在這方面也會全力以赴，把它做好。
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