萊豬無害？葉毓蘭：恭請李遠哲先吃吃看
新頭殼newtalk
2021-01-06 14:28:56
萊豬議題近來備受討論，對於前中央研究院院長李遠哲日前受訪時表示，在安全標準內，萊劑對人體健康影響不大，立委葉毓蘭今（6）日在臉書提議，應該請李遠哲統領總統蔡英文及萊豬立委們，身先士卒，擔任萊豬、核食的試驗國家隊，連吃一年，如果完全無害，全國再力挺。
葉毓蘭稍早在臉書上指出，看到李遠哲說，萊豬和核食在某個限度下應該沒有問題，「不能把很小的問題當成世界大戰在打」，又說了糖和硝酸鈉都是毒，但是民眾每天都在吃，反倒是，每天空氣這麼壞，罹患肺腺癌的人這麼多，大家關心肺癌、空汙等議題，而現在每天在談萊豬，「我是覺得不可思議的」。葉毓蘭大酸，物以稀為貴，諾貝爾化學獎得主李遠哲在回台後，被前總統陳水扁、蔡英文奉為國師，積極參與國政，花了不少納稅人的錢奉養，既然已知空汙和地球暖化嚴重，為何不善盡資政的言責，提醒蔡總統不要再一意孤行，大搞火力發電，以人民的肺來發電?
對於李遠哲在核食和萊豬議題的發言，葉毓蘭直言 :「真無害，我們應該請諾貝爾化學獎得主李遠哲，統領萊豬總統、萊豬黨文武百官與萊豬立委們」，每天在李遠哲決定的無害劑量下，身先士卒，擔任萊豬核食的試驗國家隊，連吃一年，如果完全無害，全國力挺小英總統號召，狂嗑萊豬核食，以換取台灣的國際地位如何？
最後，葉毓蘭感嘆，看到台灣之光的李遠哲近年來的政治發言，悖離民心，也難免喟嘆諾貝爾的光環黯淡矣！
新聞來源為Newtalk 新頭殼