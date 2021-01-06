馬英九：請蔡英文說出哪位總統承諾萊豬？講不出來就道歉

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬英九致詞指出，蔡英文總統最近強調她是把「過去我方對美方的承諾兌現了」，但是他從來沒聽過有哪一位總統曾對美國承諾要開放萊豬進口台灣。馬英九說，如果這是真的，為何蔡總統在去年8月28日首次對國人宣布開放萊豬時，為何都沒提這件事？為何要等4個月之後才說有這件事？這種說法令人難以相信。
馬英九接著公開表示，「我沒承諾！那到底是誰承諾的？蔡英文總統應該說明，是哪一位前總統說的。如果說不出來，就應該向人民公開道歉」。
馬英九表示，有媒體說蔡英文決策獨裁，像是皇帝，「但就算她是皇帝，也不應該無的放矢、信口開河」。
馬英九指出，他當總統時，就已經對外說明台灣民眾吃豬肉是吃牛肉的7倍，吃豬內臟更是吃牛內臟的237倍，所以他當時只願意對美方開放30個月齡以下的小牛，且必須「牛豬分離、排除內臟、清楚標示」，讓民眾可以分辨。但是現在已經是全豬、全牛進口，也讓民眾無法分辨，民進黨政府還說，如果清楚標示，會被美國報復，「這都是亂講」。
馬英九說，蔡政府宣稱民眾要連續吃 5 到 10 年，且每天多達 33 片 200 公克的排骨才會影響健康。既然這麼安全，為何蔡總統在去年8月28日宣布開放萊豬後，教育部、國防部、警政署、體育署，都陸續宣布日後學生、警消、國手都不吃萊豬？這種連小孩子都騙不過的話，大家還能相信這種政府嗎？
馬英九最後呼籲在場者全力支持今年8月28日的國民黨食安公投，「用真正的民意，否決民進黨的獨裁，讓民進黨把萊豬吞回去」。