7路口掛罷王大型看板 蔡忠誠：中壢人知道黨部的態度了
記者李春台/桃園報導
2021-01-06 13:20:34
桃園罷免王浩宇將於1月16日舉行投票，最後倒數10天今(6)日上午國民黨黃國園黨部主委蔡忠誠與媒體茶敘時表示，有很多黨員不認同王浩宇的想法，不少人都希望黨部能站出來集結黨員力量，讓0116這場罷王活動能順利過關。這次黨部決定站出來，不僅在中壢7個路口掛上罷王大型看版，並連辦10場與民座談會，號召中壢市民及黨員，1月16日別忘了去投票，完成這場中壢史上第一次、全國都在看的罷王活動。
蔡忠誠表示，罷王活動對人民來說是一場難得的公民教育，因為過去大家都懂得選舉，但對罷免很陌生，事實上憲法付予人民選賢與能的權利，透過選票選出有能力、有操守的人出來為人民服務；民主就是人民作主，對於不適任者，也要用人民手上的選票罷免之，對整個社會風氣也有其正面意義。蔡忠誠說，黃國園黨部會全力協助，主要以組織動員和陸戰分進合擊，除了舉辦10場與民座談會，近期每天上午7時至9時半，以及下午下班時段，都會有志工在中壢區幾個重要路口舉牌發文宣，黨部也會發函提醒黨員1月16日當天別忘了去投票。
對於罷王過關目標，蔡忠誠以「審慎樂觀」四個字說明，目前已有越來越多的民眾有共識，尤其各大路口大型看版上架後，很多中壢人都看到了，也知道國民黨的態度，「這次我們是很堅定的、有信心的。」王浩宇2014年初次參選桃園市議員當選，2018年挑戰連任，以1萬6292票當選第7選舉區（中壢區）議員，是該選區第3高票。依照選罷法規定，罷免市議員需有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，罷免案才算通過；以中壢區選舉人總數31萬5143人計算，王浩宇的罷免案至少要逾7萬8785票同意，且同意票要超過不同意票才達標。