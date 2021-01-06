台灣及關島政府促成 　華航11日執行人道醫療包機

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中央社記者詢問駐關島辦事處，辦事處證實這項消息。
辦事處指出，這趟包機經多方努力才促成，包括關島政府、關島機場、關島紀念醫院、關島假期旅行社、關島中華總會、關島台商會、中國醫藥大學附設醫院和義大醫院等2家將收治關島患者的醫院，台灣的外交部與衛福部也從旁協助。
辦事處指出，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情及班機變動影響，部分有緊急醫療需求、需要出國就醫的關島民眾一直無法成行，這趟人道醫療包機讓他們能到台灣就醫，患者包括關島紀念醫院院長波沙達斯（Lillian Perez-Posadas）的夫婿，波沙達斯也將陪同搭機到台灣。
因疫情關係，台灣與關島之間的直航班機尚未復航，旅客往來須經第三地轉機。辦事處指出，原本有約百餘名台灣民眾滯留在關島和塞班島，部分民眾已經陸續自行返國，目前仍有數十人滯留塞班島，將搭包機返國。
辦事處表示，關島政府及相關各界高度重視這項人道醫療包機專案，華航包機預計在關島時間11日下午1時50分（台灣上午11時50分）抵達，隨後將在機場舉辦歡送儀式，陳盈連及關島總督葛瑞羅（Lourdes LeonGuerrero）將出席致詞。班機預計在關島時間下午3時30分起飛，台灣時間下午5時55分抵達桃園機場。（編輯：林憬屏）1100106