疫情失控！河北病例暴增　石家莊藁城區列「高風險地區」

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值得注意的是，確診個案當中，有一名44歲女子曾參加三次婚禮，期間也曾到工廠上班，接觸人數恐超過百人，當局正積極追查接觸史，以防疫情失控蔓延。
據河北省衛生健康委員會統計，至1月5日，河北省現有確診病例39例，針對河北省內近期爆發疫情，河北省啟動應急機制，進入戰時狀態，中國疾控中心副主任馮子健表示，目前發現的病毒並不是本土病毒，仍然是「境外輸入病毒」，可能是從歐洲輸入。
馮子健指出，石家莊的病毒傳播與邢台南宮高度雷同，南宮市的病例與石家莊可能是同一起病毒傳播所致，且目前病患數量仍在增加，證明病毒可能已經隱密傳播。在社群網站上，中國網友進行信心喊話，表示「我們石家庄人在努力了！小區不能出了！」「在家準備好過年，別到外頭瞎晃」；也有人表示「石家莊和去年武漢類似，發現時可能已經隱密傳播一陣子了」，亦有網友留言希望隔離時間延長到一個月。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。