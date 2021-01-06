《生生世世》收視創新高　方文琳放話：破3外流驚人影片

8點檔《生生世世》劇情進入最後倒數，昨（5）日收視再度創下新紀錄，全體平均收視2.62，方文琳也在粉專留言許願：「今晚破3我就發出大家破壞形象的影片！」粉絲也紛紛回應非常期待。

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▲方大緯飾演陳建德。（圖 / 台視提供）

× ▲方大緯飾演陳建德。（圖 / 台視提供）

今晚主要演員方文琳、林嘉俐、米可白、林雨宣、阿龐及方大緯，將出席映後直播，與喜愛《生生世世》觀眾朋友互動，並兌現收視慶功承諾，林雨宣也在粉專預告今晚直播會被「懲罰」，並笑稱自己是「收視活祭品」。

昨晚瞬間收視最高3.28，落在方大緯飾演的陳建德，再度投身社會運動，不僅自己身陷危機，還拖累了身旁朋友，方大緯求助朋友父親私下治療遭拒，讓他重新思考一切意義。今晚劇情更加感人，方大緯將帶著妻小遠赴美國開始新人生，方文琳在家門口含淚微笑揮別兒子，雖然沒開口說一句話，但臉上表情充滿不捨與欣慰，讓觀眾光是看預告就忍不住鼻酸。

▲昨（5）日收視最高點落在方大緯（左）身上。（圖 / 台視提供）