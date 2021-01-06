《生生世世》收視創新高　方文琳放話：破3外流驚人影片

8點檔《生生世世》劇情進入最後倒數，昨（5）日收視再度創下新紀錄，全體平均收視2.62，方文琳也在粉專留言許願：「今晚破3我就發出大家破壞形象的影片！」粉絲也紛紛回應非常期待。
昨晚瞬間收視最高3.28，落在方大緯飾演的陳建德，再度投身社會運動，不僅自己身陷危機，還拖累了身旁朋友，方大緯求助朋友父親私下治療遭拒，讓他重新思考一切意義。今晚劇情更加感人，方大緯將帶著妻小遠赴美國開始新人生，方文琳在家門口含淚微笑揮別兒子，雖然沒開口說一句話，但臉上表情充滿不捨與欣慰，讓觀眾光是看預告就忍不住鼻酸。
記者薛羽彤/綜合報導
2021-01-06 14:38:03
8點檔《生生世世》劇情進入最後倒數，昨（5）日收視再度創下新紀錄，全體平均收視2.62，方文琳也在粉專留言許願：「今晚破3我就發出大家破壞形象的影片！」粉絲也紛紛回應非常期待。
昨晚瞬間收視最高3.28，落在方大緯飾演的陳建德，再度投身社會運動，不僅自己身陷危機，還拖累了身旁朋友，方大緯求助朋友父親私下治療遭拒，讓他重新思考一切意義。今晚劇情更加感人，方大緯將帶著妻小遠赴美國開始新人生，方文琳在家門口含淚微笑揮別兒子，雖然沒開口說一句話，但臉上表情充滿不捨與欣慰，讓觀眾光是看預告就忍不住鼻酸。