送愛心早餐又親額頭　方馨「15歲姊弟戀」放閃無極限

《女力報到-好運到》觀眾期盼許久的「帆青CP」方馨、劉書宏回歸戲將於明（7）播出，而方馨保養有術讓人看不出現實生活中，兩人竟相差了15歲。劇中兩人從日本返台，飾演總經理的方馨對黃靖倫公司伸出援手並重新佈局，與劉書宏從第一幕就開始放閃，劉書宏先是驚喜現身送早餐給方馨，隨後又是親額頭，暖度與閃度爆棚，遭同劇演員虧「太閃了啦！」劉書宏表示：「親額頭劇本裡原本沒有，是導演現場加的，那時心裡想也太突然了吧，當下趕快去含薄荷糖。」

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▲方馨（左）、劉書宏回歸，從第一幕就開始浪漫放閃。（圖 / TVBS提供）

× ▲方馨（左）、劉書宏回歸，從第一幕就開始浪漫放閃。（圖 / TVBS提供）

睽違10個月回歸《女力報到-好運到》，方馨表示：「回來後和大家一起對戲覺得很過癮，與書宏的默契依舊，一點都不生疏，和閨密們的鬥嘴也很生活、自然。」休息這段時間雖有接演其他戲劇過戲癮，但劇本皆非現代都會內容，讓她許久沒有添購時尚的服裝，這次很開心又可以打扮自己，問及將花多少預算採購行頭，方馨笑回：「預算無法算，因為一直增加中。」此次回歸，劉書宏嘴甜表示：「最期待見到馨姊，好奇書帆（劉書宏飾）跟喬青（方馨飾）之後劇情的走向，也期待遇到之前還沒對到戲的演員。」

▲方馨（左）、劉書宏「帆青CP」回歸。（圖 / TVBS提供）

× ▲方馨（左）、劉書宏「帆青CP」回歸。（圖 / TVBS提供）

此季回歸兩人角色個性也有些調整，過往方馨是有氣勢的總經理，這次比較浪漫溫柔，問及兩人是否有做了什麼準備，方馨表示：「因為與書宏兩人已是結婚的狀態，常常會想到跟老公的相處，再融入劇情裡。」劉書宏則笑回：「把自己的狀態顧好，讓林書帆（劇中角色名）回歸時依舊帥氣。」