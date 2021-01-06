首度為香港發聲！美候任國務卿：拜登政府與港人同在
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-06 14:15:47
香港警方國家安全處今（6）日上午以《港區國安法》逮捕至少53名民主派人士及前立法會議員，目前流亡海外的羅冠聰、張崑陽、許智峯等人都透過社群平台聲援，美國候任國務卿布林肯（Antony Blinken）也首度就香港議題發表評論，表示拜登政府將會與香港人民一同對抗北京對民主的壓迫。
美國國會今（6）日將舉行聯席會議，認證總統大選結果，曾在民主派初選勝出的張崑陽認為，港府此刻採取行動，是想藉由美國內部局勢未定，轉移國際焦點。但美國總統當選人拜登（Joe Biden）提名的國務卿布林肯（Antony Blinken）首度為香港人發聲。布林肯在推特上批評，港府全面拘捕民主派示威者的行為，是在攻擊勇敢追求普世權利的人們，拜登政府將會香港人們站在一起，對抗北京對民主的打壓。
綜合香港媒體報導，香港民主派於2020年7月舉行立法會初選「35+」目標是取得過半席次，經歷反修例風波（反送中）、《港區國安法》上路的動盪後，初選共有60萬市民參與，遠高於預期的17萬，反映香港社會對追求自由民主的廣泛支持。
但香港政府在初選前後多次指控活動違法，香港國安處今日指民主派去年舉行立法會初選，涉嫌違反《港區國安法》內的「顛覆國家政權罪」，除了參與、組織初選的候選人及工作人員，港大法律系前副教授戴耀廷、香港民意研究所主席鍾庭耀等人也一同被逮捕。