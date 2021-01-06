遭藍營點名下台 蘇貞昌：隨時接受各界指正
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-06 14:19:50
內閣改組風聲又起，國民黨立院黨團總召林為洲批評，內閣若要改組，最該下台的就是行政院長蘇貞昌和農委會主委陳吉仲。對此，蘇貞昌今（6）日受訪表示，政府相關工作人員、盡心盡力，如果大家給予肯定，會讓公務人員覺得溫暖；也有還做得不夠好的地方，也隨時接受各界的指正。
蘇貞昌表示，作為為人民服務、為國家工作的公務人員、政務人員，他們都盡心盡力，雖然不能做到人人滿意，但是防疫世界第一，國人安全，且可以正常生活。看到很多國家鎖國、封城，甚至於禁止人民集會，連出門都不可以，台灣是因為全體國人努力。蘇貞昌指出，公務人員、政府相關的工作人員，這麼盡心盡力，如果大家都予以肯定，會讓公務人員覺得溫暖。
話鋒一轉，蘇貞昌說，當然也有還做得不夠好的地方，也隨時接受各界的指正，也希望能夠盡力做到好。另外，對於台北市長柯文哲批評，民進黨執政「走鐘」是因為蘇貞昌，而他聽到蔡英文講話會起雞皮疙瘩。蘇貞昌表示，國家在蔡總統領導下，不但成功防疫，而且經濟成長也是全世界能正成長的國家，股票也破1萬5千點，各方面都看到，世界肯定台灣，並且對蔡總統很多的稱讚，連韓國第一大報也對台灣大大稱讚，這是國人同胞一起努力的成果。台灣大家團結一起，會更有力，會讓世界更肯定。