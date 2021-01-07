因入獄錯過孩子成長　男星曝「一句話」破冰方式

《戒指流浪記》中戒指流浪到追星族林暉閔手上，一心想要透過戒指套牢他心中女神黃沐妍，但卻與飾演他爸爸的陳竹昇關係十分疏遠。陳竹昇透露：「劇中角色之前做錯事，懊悔來不及與小孩有所互動，出獄後積極想要挽回父子關係，但卻把關係越推越遠。」不過他認為，戲外他與兩個女兒時常互動聊天，不像戲裡與林暉閔的父子關係卡卡的，「去年聖誕節還有與我太太觀察女兒喜好，送聖誕節禮物給我女兒。」

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▲陳竹昇（左）在戲外與女兒關係很好。（圖 / HBO Asia提供）

× ▲陳竹昇（左）在戲外與女兒關係很好。（圖 / HBO Asia提供）

對於戲裡關係與兒子相處困境，陳竹昇以自身立場提出建議，認為親子關係就必須多溝通聊天，「當然，該角色因入獄，錯過陪伴孩子的黃金時間，所以積極想拉近與兒子的關係」，但詢問「你今天過得好不好？」拋出話題關心對方今日狀況，也是一種破冰的方式。他說，前提還是要看與孩子日常相處情況，「不要緊迫盯人，不要讓人覺得你在跟蹤我，頂多簡訊隔空問候，試圖先拉近距離。」

▲林暉閔（左）形容戲中與陳竹昇的父子情，很像吵架的情侶。（圖 / HBO Asia提供）

× ▲林暉閔（左）形容戲中與陳竹昇的父子情，很像吵架的情侶。（圖 / HBO Asia提供）

林暉閔形容戲中與陳竹昇的父子情很像吵架的情侶，「一個願打一個願挨，明明捨不得對方卻還要裝成不在乎的樣子」。現實生活中，和爸爸就比較像兄弟之間的互動，有話直說，解決問題。而黃沐妍（小豬）則笑說，若是女兒對待爸爸，完全不會有面子這類的問題，可以完全無賴，想要什麼直接說，不開心的事直接講，做錯事情只要撒嬌，「爸爸就是前世的情人，來世界上疼女兒的。」

小豬以女生觀點認為，陳竹昇在戲裡角色已經做得夠好了，「陪伴、理解兒子、喜歡兒子喜歡的人事物，他是有在用心彌補的」，反而是林暉閔飾演角色，無法打開心胸，選擇逃避父親，否定父親的愛，「簡直就是臭小孩」。