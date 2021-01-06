獨／男同志擷圖網愛影像綁架高中生為禁臠 重判8年
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-06 15:04:31
44歲的陸姓男子抓住一位高中男生有同性戀傾向但不敢讓家人同學知道的心理，從視訊中擷圖高中生私密照片及曖昧對話後要脅與之交往，並不得不接聽電話，否則將到處散佈其不雅影像，綁架高中生繼續傳出自慰及私密處影像供陸男滿足私慾。高中生去(109)年鼓起勇氣向老師透露內心深處的祕密，台中市警局太平分局循線逮捕陸男，台中地院法官認陸男已違反兒童及少年性剝削防制條例，重判陸男8年徒刑。
台中市太平分局警方調查，該名17歲高中生是在網路交友中，誤陷陸姓男子邪惡的圈套，在幾次的電腦視迅中，陸姓男子竟將高中生的網愛影像及私密文字對話擷圖下來，恐嚇要脅高中生從此充當他的禁臠。高中生多次想脫離陸男的魔掌，不願接聽陸男的手機及電腦通訊，陸男即三番二次傳來「我一定搞到你全家都知道你是同性戀的事」、「你就等著全台灣省的人民來公幹你吧還想找男朋友咧」、「你的照片跟貼文我敢保證明天一定在你學校飛來飛去」、「你爸爸媽媽能夠接受你不會鬧家庭革命甚至不會把你趕出家門」等恐嚇訊息，逼迫高中生與其交往，並繼續與陸男視訊網愛、傳輸自慰影像供陸男滿足性慾。高中生去年3月間終於忍不住內心痛苦而向學校老師吐露祕密，台中市警局太平分局警方據報循線逮捕陸男並查扣犯罪資料，台中地院法官審理終結後依違反兒童及少年性剝削防制條例，重判陸男有期徒刑8年。