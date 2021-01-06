Kangol限量突襲量販店　網友：這價格有錢不一定買的到

想到量販店集點換購活動，你會想到什麼呢，是廚品鍋具？還是小家電呢？一般來說，以往換購的東西大多是家庭主婦、家中長輩們的必備用品。但近來，有眼尖消費者發現，來自英國潮牌Kangol竟然頻頻在臉書、IG、PTT洗版，不少人乍看以為是在曬百貨周年慶，但仔細一看才驚覺是量販店新花招，將傳統換購禮變成英國潮牌Kangol包，引發不少網友瘋狂發問「怎麼兌換」，「快速累積會員紅利的方式」、「換哪一個比較賺」等多方熱議。其中經典帆布白色、橘織帶、黑織帶帆布包，可用最少的紅利點數輕鬆換購，讓許多粉絲愛好者大讚CP值超高，只不過活動只到1月12日，鎖定好得趕快兌換入手，精彩自己的2021。

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▲家樂福粉絲團瞬間湧入Kangol粉絲，瘋狂討論換哪款包最潮，最划算。（圖／翻攝自網路）

× ▲家樂福粉絲團瞬間湧入Kangol粉絲，瘋狂討論換哪款包最潮，最划算。（圖／翻攝自網路）

攤開這次活動商品目錄，從小包到大包一應俱全，有織帶帆布包、經典帆布側背包、防潑水小包、多功能單肩包、LOGO陣列帆布包、防潑水尼龍包等8款，讓許多網友直言「天啊，這是我的菜！」而更有些人早就手刀換購，「現場看，白底黃帶那個側背帆布包很好看，只是我白色包太多了，所以最後選擇黑色LOGO包」、「推爆小黃，竟然連長夾都能輕鬆入袋，重點是拉鏈很好拉」、「認真激推，光是長夾放的進去就讓我超驚豔，還有好多貼心小細節讓我更驚喜」、「換起來換起來，剛好想買個黑色帆布包，本來考慮黑色小的那咖，後來左思右想還是換了大咖的比較實用」。

▲不乏有人不知道怎麼兌換，有好心網友傳授「神奇兌換術」。（圖／翻攝自網路）

× ▲不乏有人不知道怎麼兌換，有好心網友傳授「神奇兌換術」。（圖／翻攝自網路）

▲家樂福紅利點數+加購價，就能帶走英國朝牌Kangol，引起網友們關注。（圖／翻攝自網路）

× ▲家樂福紅利點數+加購價，就能帶走英國朝牌Kangol，引起網友們關注。（圖／翻攝自網路）

值得一提的是，許多網友分析能夠用最低門檻1萬點+499元，輕鬆換購經典帆布白色、橘織帶、黑織帶帆布包這三款包，可以說是CP值超高的好選擇。



▲從小到大8款Kangol包，不管是要簡單外出還是穿搭有型，都能輕鬆打造不凡的品味。（圖／翻攝自網路）

× ▲從小到大8款Kangol包，不管是要簡單外出還是穿搭有型，都能輕鬆打造不凡的品味。（圖／翻攝自網路）

全民一同告別了2020，家樂福的Kangol包換購也進入尾聲，點數換購活動只到1月12日，想要入手潮牌的粉絲們可得加緊腳步，手刀衝一波了，而家樂福也在去(2020)年12月24日祭出新年快樂組合包，A(經典帆布側背包-白、織帶帆布包-橘、織帶帆布包-黑)+B(不鏽鋼環保隨行馬克杯-黑、不鏽鋼環保隨行馬克杯-白)組合，只要會員紅利點數5000點+599元，就能一次帶走兩種Kangol單品，讓自己的2021更加與眾不同。

▲家樂福推出超值組合A+B自由配。（圖／品牌提供）