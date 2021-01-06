電子圍籬侵隱私？陳時中：只定位特殊地區、個資28天刪除

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，因應近期COVID-19疫情發展，及考量大型活動具有人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士等特性，為降低社區傳播風險，自去(2020)年12月31日起，強化自主健康管理者之防疫規範，並透過電子圍籬，要來防止自主健康管理者接近大型活動區域，又稱電子圍籬2.0。

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陳時中表示，電子圍籬2.0的運作方式，是以大型活動區域範圍的行動電話基地台為設定參考，當自主健康管理者手機靠近相關地區，與基地台進行註冊溝通時，就判定接近大型活動區域，並透過系統對自主健康管理者發送警吿簡訊，並知會警政人員；若自主健康管理者手機，沒有跟特定範圍的基地台註冊溝通時，就不會對其進行定位。

另針對防疫資料之蒐集，指揮中心於去年5月28日公布「『COVID-19(新冠肺炎)』因應指引：實聯制措施指引」，實聯制是因有疫調需求時，可立即聯繫曾出入同一場所人士；為確保個資保護，各場域所蒐集的民眾個人資料，資料存放天數，以最長潛伏期14天並延長一倍時間，即最多存放28天，以供疫情調查與防治，之後必須刪除或銷毀。

截至目前累計129,393例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含127,342例排除)，其中819例確診，分別為724例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、700人解除隔離、112人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計86,346,788例確診，分布於191個國家/地區；病例數以美國21,174,795例、印度10,356,844例、巴西7,810,400例、俄羅斯3,284,384例及英國2,774,479例為多；病例中1,870,310例死亡，以美國362,891例、巴西197,732例、印度149,850例、墨西哥127,757例及義大利76,329例為多。