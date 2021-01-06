電子圍籬侵隱私？陳時中：只定位特殊地區、個資28天刪除

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另針對防疫資料之蒐集，指揮中心於去年5月28日公布「『COVID-19(新冠肺炎)』因應指引：實聯制措施指引」，實聯制是因有疫調需求時，可立即聯繫曾出入同一場所人士；為確保個資保護，各場域所蒐集的民眾個人資料，資料存放天數，以最長潛伏期14天並延長一倍時間，即最多存放28天，以供疫情調查與防治，之後必須刪除或銷毀。
截至目前累計129,393例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含127,342例排除)，其中819例確診，分別為724例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、700人解除隔離、112人住院隔離中。
指揮中心監測資料顯示，全球累計86,346,788例確診，分布於191個國家/地區；病例數以美國21,174,795例、印度10,356,844例、巴西7,810,400例、俄羅斯3,284,384例及英國2,774,479例為多；病例中1,870,310例死亡，以美國362,891例、巴西197,732例、印度149,850例、墨西哥127,757例及義大利76,329例為多。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。