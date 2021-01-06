春節防疫旅館恐爆滿 南市府：積極招募、優先服務市民
記者孫唯容/台南報導
2021-01-06 14:38:34｜2021-01-06 14:41:07
中央流行疫情指揮中心為加強防疫，自1月15日本國籍人士入境居家檢疫要求「一人一戶」，鄰近農曆春節，部分縣市政府傳出防疫旅館一房難求的情況，台南市政府將持續招募大型旅館業者加入防疫旅館，並且優先服務台南市民。
南市府指出，截至110年1月5日統計，台南市的防疫旅館計有19家業者516房，住用率八成多，觀光旅遊局在去（109）年12月28日已先召開招募說明會，邀請臺南市旅館商業同業公會、臺南市直轄市旅館商業同業公會、台南民宿文化發展協會及業者參與，將持續與業者的溝通，邀請更多業者加入防疫行列。南市府表示，台南市目前因為沒有國際航線旅客，從去年3月至今，四千多例的居家檢疫對象大概皆以台南市民為主，所以這一波新增加的防疫旅館量能將會優先服務臺南市民。
台南市長黃偉哲說，因應農曆春節，世界各國都會有返回台灣的返鄉旅客，人潮會增加，班機將有所調整，也要特別注意防疫旅館與防疫計程車是否足夠，也須關注變種病毒及返鄉過年防疫，尤其落實檢疫與自主健康管理天數。
此外，在台南市政府疫情一級指揮中心會議中，衛生局提案，南北有差別，南部多透天厝，疫情指揮中心規定選擇居家檢疫者1人1戶，建議改為樓層含衛浴使用，以增加防疫旅館量能，並能避免非居家檢疫者的常規生活﹔黃偉哲也承諾，將提案建議中央將居家檢疫1人1戶規定改為樓層。
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