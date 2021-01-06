國民黨拚萊豬公投　9日起總動員　全國設159個連署點

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江啟臣指出，國民健康無可取代，民進黨主導的國會在食安源頭放火，地方政府自然應該制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。民進黨政府既然無法承擔外部壓力，就應該支持地方政府協助把關食安，但蔡政府卻逕行宣佈地方違憲，恫嚇基層公務員，這就是威權復辟、民主倒退，不會為國人所接受。
以下是江啟臣在中常會上有關食安公投的談話全文：
民進黨政府在去年年底強行通過進口含萊克多巴胺豬肉的行政命令，已經在今年起一月一日生效，市場的亂象不幸也逐漸開始浮現。民進黨卻對於消費者的擔憂、餐飲業者的煩惱、畜牧業者的壓力，繼續視而不見，面對豬價調漲，民進黨更是「霸氣」宣稱消費者負擔得起，缺乏苦民所苦的傲慢心態，令人心寒。
面對萊豬強勢來襲，台灣民眾始終有高達六成以上的反對聲浪，更加凸顯出代議制度的實質缺陷。我們除了譴責多數民進黨籍立法委員悖離民意之外，更加堅定我們推動公投，以直接民主表達民眾反對萊豬進口，與堅持公投綁大選的決心。
中選會在日前，已經提供我們兩個公投提案，第二階段連署格式。在中央與地方黨部同仁的努力之下，我們已經做好前期的準備工作。周末1月9日、10日兩天，我們全國共有159個點，展開同步連署的作業，一起展現我們達成連署任務的決心。
後續，我們更將持續在人口集中地區，設置連署攤位，更要持續宣講，讓國人更加了解公投案的內容。為了方便所有的國人連署，我們也將在黨籍民代、地方黨部、店家等據點設置「友善連署點」，方便民眾能夠就近連署。
除了實體連署之外，我們也在加緊趕工，設置公投的官方網頁，除了方便下載連署書，公布連署點之外，更要定期提供相關的資訊。透過虛實整合，讓食安公投、公投綁大選兩個公投案的連署工作，成為國人直接民權的典範，更要確保今年8月28日，人民可以用公投選票，決定自己的食安規範，決定自己行使公投的時機。
就在去年年底，行政院更是大張旗鼓召開記者會，踰越行政權，宣稱地方政府採行更高標準的食安自治條例違憲，更恫嚇基層公務員不得執法，囂張跋扈的心態，對於地方政府自治權以及公務人員依法執行公務，都是惡意的傷害。中央行政單位霸道的心態，令人無法置信。
國民黨要再次重申，支持地方政府制定更嚴格的食安標準，支持肉品明確標示，為人民健康把關。也將積極協助地方政府，針對中央政府的無效宣告，提出相關司法救濟。我們呼籲，行政院應該把釋憲的權力還給司法院大法官，並且依據地方制度法規定，在司法院大法官做成解釋之前，「中央不得停止、變更、撤銷、廢止地方政府的決定與執行」，尊重地方政府自治權，由地方政府為國人健康把關。
國民的健康無可取代，民進黨主導的國會在食安源頭放火，地方政府自然應該制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。民進黨政府既然無法承擔外部的壓力，更應該支持地方政府協助食安把關，逕行宣佈違憲，恫嚇基層公務員，就是威權復辟，就是民主倒退，絕對無法為國人所接受。
今天，我們在常會也邀請了財團法人消費者文教基金會黃怡騰董事長，以及公益傳播基金會唐平榮執行長，針對反萊豬以及公投、罷免的公民參與，與我們分享寶貴的意見與經驗。
不論是食安，或是公投、罷免，都不是國民黨單一政黨關注的議題與工作，我們希望今天的專題演講，能夠讓本黨與公民團體有更多在議題倡議上的合作與配合。也期待能夠藉由公民團體的督促，讓本黨與民意更加貼合，共同「護台灣、保民主、拚未來」。歡迎兩位專題演講的貴賓，相信他們今天的分享，一定能讓大家有豐富的收穫。謝謝大家。