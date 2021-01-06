精進服務品質 水公司成立潮州營運所
記者黃守作／高雄報導
2021-01-06 15:37:10
台灣自來水公司第七區管理處於今(6)日上午，在屏東縣潮州鎮，舉行潮州營運所成立揭牌儀式，以提供潮州鎮及鄰近鄉鎮自來水用戶更便捷的用水服務。
台灣自來水公司第七區管理處潮州營運所成立揭牌儀式，由台灣自來水公司董事長兼總經理胡南澤主持，立法委員周春米、鍾佳濱、屏東縣政府水利處副處長許良禎、潮州鎮長周品全，以及水公司副總經理王明孝、第七區管理處處長武經文、潮州營運所主任杜明華等人與會。台灣自來水公司董事長兼總經理胡南澤致詞時表示，該公司有鑑於推動屏東縣自來水供水普及率的提升，乃積極辦理水源開發及現有水源改善，以確保屏東地區穩定供水。
胡南澤指出，該公司除針對供水管線已到達地區，主動加強宣導各項申裝自來水優惠措施外，並持續推動「無自來水地區供水改善計畫第三期」，及配合辦理自來水延管工程。
水公司第七區管理處處長武經文說，潮州鎮目前自來水用戶約8257戶，綜觀屏東縣日益發展，未來用戶數將持續大幅增加，為提供潮州鎮自來水用戶更便捷的服務，經過一年的籌畫，成立潮州營運所。武經文並說，潮州鎮原隸屬該公司東港營運所轄區，因考量潮州鎮距離東港鎮約15公里，為避免用戶洽公舟車往返奔波，乃將服務據點延伸到潮州鎮，以就近服務鄉親，未來，潮州營運所將全面受理所有自來水相關業務，提供更即時性的服務，盼能更精進服務品質。