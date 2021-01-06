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搪塞、說謊、罵在野黨立委　蔡壁如：花敬群不適任政務官

記者吳承翰/台北報導

2021-01-06 15:06:39

蔡壁如、花敬群
▲民眾黨立委蔡壁如怒轟花敬群在委員會備詢時搪塞、內政部發假新聞、加上嗆在野黨立委，種種行徑完全不適任政務官。　（圖／翻攝蔡壁如臉書）
民進黨立法委員江永昌今（6）日召開「社宅租金合理化系列公聽會」，找來民進黨立委吳玉琴、民眾黨立委蔡壁如以及社宅推動聯盟、台灣福利聯盟、內政部研商如何訂出一個社宅能永續、民眾可負擔的社宅租金。蔡壁如致詞時表示內政部次長花敬群應該出席，更說花敬群近來不只嗆時代力量立委邱顯智「蟑螂」，之前在備詢時也公然說謊、卸責，「他已經不適任政務官」。
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台北市明倫社會宅日前出租，由於社會宅仍需繳交地價稅、房屋稅，只有落成的前5年可免稅，成本攤提在租金上，一個月4萬元的租金驚動社會，江永昌針對此議題開公聽會，找來立法委員、政府部門、民間團體研商解決之道。蔡壁如發言時，直幫台北市長柯文哲叫屈，她表示地方政府蓋社會宅也要成本，光是房屋稅、地價稅就佔了成本的1/4，約400多億元，她說「內政部有責任依照住宅法第22條訂定社會宅租金以及分級收費標準，不該全部推給地方政府。」
蔡壁如表示，內政部在去年12月8日發布假新聞，指稱「社會宅公有公用之土地興建物，原本就無須繳納房屋稅與地價稅」，完全是假新聞。根據房屋稅法第14條、土地稅法第20條規定，涵蓋了醫院、政府員工宿舍、軍營等設施都能免除房屋稅、地價稅，但社會宅不包含在其中。
蔡壁如表示她曾拿此事質詢花敬群，花竟說「時間到了會再修法延長」，完全是搪塞、推託的說法，最後蔡說「他的居住政策已經跟他當教授的時候完全不一樣，社會宅政策在國會公然說謊、罵時代力量立委是蟑螂，他完全不適任政務官了，應該下台」。
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