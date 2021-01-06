萊豬開放進口後國產豬價上揚　陳吉仲：受季節性需求影響

我是廣告 請繼續往下閱讀
用餐過後，陳時中與陳吉仲在上車前接受媒體聯訪。有記者提問，外界目前仍質疑政府推出的「台灣豬」標章可信度，陳時中回應，「生意人大家都是老老實實、正正當當的經營」，在商家信譽再加上政府的查核的雙重保證之下，就能確保台灣豬標章足以信任，「我也信任你啊，你也信任我啊，大家要互相信任」。
另一方面，政府元旦起開放含萊克多巴胺的美豬進口後，導致國產豬豬價上揚，引起在野黨批評。對此，陳吉仲說，去年8月28日總統蔡英文宣布即將開放萊豬進口後，當時有許多國民黨立委質疑，政府的評估報告不實，當開放萊豬進口之後，應該會導致國內畜牧業很大衝擊，且價格會崩跌。
不過，陳吉仲指出，現在事實證明，只要把台灣豬標示與百億基金等配套措施做到滴水不漏，就能保證台灣畜牧業有很大競爭力；農委會很感謝現在改用國產豬的業者，「這是站在消費者與農民雙贏的方向」。
對於外界質疑豬價受到哄抬，陳吉仲強調，現在豬價上揚是屬於季節性的需求，因為農曆年節將近，許多業者要做香腸、火腿、臘肉等加工製品，需要提早買豬肉來庫存；如果檢視近5年來1月的豬肉價格，都介於每公斤65至75元，現在豬肉市場批發價格為每公斤73、74元，仍屬於過去合理的價格波動範圍。
陳吉仲最後表示，只要豬肉供應無虞，那市場的價格都會符合消費者的消費水準；不過，要是有少數業者不當調整價格，公平會跟消保處都會隨時對此情形進行督導。