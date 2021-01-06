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萊豬開放進口後國產豬價上揚　陳吉仲：受季節性需求影響

記者賴志昶／台北報導

2021-01-06 15:28:46

▲行政院長蘇貞昌（中坐者）今日中午在衛福部長陳時中（左二坐者）、農委會主委陳吉仲（右二坐者）等部會首長陪同下，來到北市大安區一家餐館推廣台灣豬。（圖／記者葉政勳攝）
▲行政院長蘇貞昌（中坐者）今日中午在衛福部長陳時中（左二坐者）、農委會主委陳吉仲（右二坐者）等部會首長陪同下，來到北市大安區一家餐館推廣台灣豬。（圖／記者葉政勳攝）
政府元旦開放含萊克多巴胺的美豬進口後，導致國內豬價上揚。對此，農委會主委陳吉仲今（6）出席活動時強調，目前豬肉市場價格會上漲，是由於農曆年節將近，受到季節性需求影響，不過目前價格仍在過去5年元月的豬價波動區間之內。
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行政院長蘇貞昌今日中午在衛福部長陳時中、陳吉仲等部會首長陪同下，來到北市大安區一家餐館用餐，同時推廣「台灣豬」料理，席間不斷大讚台灣豬的味道相當美味。
用餐過後，陳時中與陳吉仲在上車前接受媒體聯訪。有記者提問，外界目前仍質疑政府推出的「台灣豬」標章可信度，陳時中回應，「生意人大家都是老老實實、正正當當的經營」，在商家信譽再加上政府的查核的雙重保證之下，就能確保台灣豬標章足以信任，「我也信任你啊，你也信任我啊，大家要互相信任」。

另一方面，政府元旦起開放含萊克多巴胺的美豬進口後，導致國產豬豬價上揚，引起在野黨批評。對此，陳吉仲說，去年8月28日總統蔡英文宣布即將開放萊豬進口後，當時有許多國民黨立委質疑，政府的評估報告不實，當開放萊豬進口之後，應該會導致國內畜牧業很大衝擊，且價格會崩跌。

不過，陳吉仲指出，現在事實證明，只要把台灣豬標示與百億基金等配套措施做到滴水不漏，就能保證台灣畜牧業有很大競爭力；農委會很感謝現在改用國產豬的業者，「這是站在消費者與農民雙贏的方向」。

對於外界質疑豬價受到哄抬，陳吉仲強調，現在豬價上揚是屬於季節性的需求，因為農曆年節將近，許多業者要做香腸、火腿、臘肉等加工製品，需要提早買豬肉來庫存；如果檢視近5年來1月的豬肉價格，都介於每公斤65至75元，現在豬肉市場批發價格為每公斤73、74元，仍屬於過去合理的價格波動範圍。
陳吉仲最後表示，只要豬肉供應無虞，那市場的價格都會符合消費者的消費水準；不過，要是有少數業者不當調整價格，公平會跟消保處都會隨時對此情形進行督導。
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