網購雙人沙發床！她拆開見「SIZE」臉綠：有種被耍的感覺
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 16:37:21
現代人生活便利，經常都會選擇上網購買東西，但網路上購買的東西，品質可能就需要注意了。近日，就有網友在臉書上買一組2999元的巨人沙發床，結果拆開一看，才發現兒子女兒坐上去後，空間就滿了，讓她相當傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，日前在某粉絲團看到一組雙人沙發床，主打「長度200公分，巨人都能躺」，售價為2999元，讓她心動購買，結果實品一拆開卻讓她相當傻眼，雖然把墊子展開有200公分長，但寬度根本是迷你SIZE，讓她忍不住說「有一種被耍的感覺！」只見原PO貼出的照片，兒子跟女兒坐上沙發後，就沒有任何的空隙了，她也感嘆「送來長這樣？一個3歲一個5歲，小孩專用嗎？氣完又覺得很好笑，算了，小孩很喜歡，當買兒童椅了」。
貼文一出，就有網友翻出沙發床尺寸，寬度註明95至110公分，確實與「雙人」的定義有些認知差異，其他網友也紛紛回應，「我比較想知道，要到哪一年才不會有人買臉書的東西」、「臉書的東西不能買已是常識」、「這種東西還是去實體商店購買，寧願買貴，不要買錯」、「別相信臉書，我以為這是常識了」。另外，也有網友笑虧，「可能是巨嬰，他打錯字」、「妳怎麼會有花2999元，可以買到大沙發的錯覺？」、「笑死，這根本就是小孩沙發」、「至少收到的還是沙發，只是迷你版」、「他寫雙人用，會誤導人認為很寬」，對此，原PO解釋「我那時候在意的就是『雙人』寬度，結果這寬度雙人只塞得下小孩！」（編輯：許智超）