橫濱流星飛踢拳擊手 2腳讓對方「頭昏」！
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-01-06 21:00:00
日本男星橫濱流星，在新主演的電影《想見你的愛》中，化身失意拳擊手，他在開拍前兩個月展開密集特訓，加上嚴格飲食控制，開拍前整個人大上一號，成功增重10公斤，練成一身精實壯肌；片中也與職業拳擊手「來真的」，出色的「超強高踢腿」讓眾拳擊手坦言：「我要挨下他兩腳，拍完後連我都有點頭昏了！」
橫濱流星為了電影，在開拍前兩個月接受專業拳擊手一連串艱苦特訓，並在嚴格的飲食控制及體能訓練下，成功增重10公斤，讓對戲的拳擊手都驚嘆：「開拍前他整個了人大了一號！」成功練出精實壯肌的他，片中還有不少赤裸上身的拳擊鏡頭，讓粉絲可大飽眼福。現年24歲的橫濱流星，出道前就是武打高手，自小學一年級便學習空手道，14歲時奪下青年組55KG世界冠軍。他去年在日劇《輪到你了》中也大展空手道絕技；也曾在綜藝節目中示範高踢腿，一腳飛踢2米20高，驚呆眾人。
橫濱流星的矯健身手也成為此角色首選，導演三木孝浩表示：「曾在網路上看過他空手道冠軍賽的影片，他敏捷的身手和絕佳的運動能力讓我感動！」而在《想見你的愛》中有多場擂台賽，導演為求逼真，找來多位知名職業拳擊手客串演出，和橫濱流星真實對打，讓眾多選手高度讚賞：「他踢腿的動作是拳擊賽不常見的，有場戲我要挨下他兩腳，拍完後連我都有點頭昏了！」、「在我心中他不但是個演員，也是真正的格鬥選手！」《想見你的愛》1月22日在台上映。