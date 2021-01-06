華航新塗裝貨機遭香港拒飛？林佳龍澄清：是傳言
記者陳致宇／台北報導
2021-01-06 15:51:55｜2021-01-06 15:52:07
華航一架印有台灣意象新塗裝的 777F 貨機，傳出今（ 6 ）日原訂飛航香港，但疑似在外界壓力下取消，改以舊塗裝的 747F 貨機派飛。對此，華航回應， 777F 貨機以派飛北美航點為主，今日依原定班表派飛泰國曼谷、紐西蘭基督城，明日起派飛洛杉磯；交通部長林佳龍澄清，這些都是傳言，否則將涉及航權對等問題，不能單方面禁飛。
針對華航臨時更改機型飛香港，交通部長林佳龍表示，華航已經有對外澄清，這些都是傳言跟假設性的問題，航權都是對等的，希望不會有類似事件發生，否則將會涉及航權對等的問題，不能單方面就可以禁飛，希望華航能正常營運。至於華航下一階段客機塗裝是否會改變作法？林佳龍指出，無論是立法院決議、社會輿論等，希望華航都可以參考，反應社會大眾對台灣意象的期待。對此，華航回應， 777F 貨機具備省油高效能的優勢，以派飛北美貨機航點為主，搭配亞洲等區域航點，目前已飛航日本東京、越南胡志明市及河內、紐西蘭基督城等航點。美國營運許可也已提前取得，預計 1 月 7 日起派飛洛杉磯。今日 777F 依原定班表派飛泰國曼谷、紐西蘭基督城。