萊豬進口波及國內養豬業？陳吉仲籲：別政治操作影響市場

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳吉仲指出，年關將至，豬價會正常反映年節前行情而來到每公斤70多元，但有心人卻趁機操作漲價議題來打擊市場消費信心。他強調「不管是何種農產品，市場價格都不該淪為政治操作」，否則不是傷害農民，就是傷害消費者。農產品價格應該要按照市場機制，並適時運用產銷調節措施來滿足消費者能以合理價格購買，同時增加農民的收入，這才是正常的情形。
陳吉仲拿出數據進一步表示，過去五年元月毛豬的平均批發價，每公斤都在64.08元到75.96元之間波動，表示在正常的市場機制下，這是一個合理的價格區間，且根據主計總處的統計，2019年台灣每個家庭每個月的日常飲食（含購買食品、非酒精飲料及餐廳消費）平均支出大約是17,377元，其中用在豬肉上的費用是1,823元，若以當年平均每戶3.02人換算，每個人每月花在豬肉上的價格大約是604元，也就是每天大概20元。
陳吉仲說，以目前在正常市場機制下的合理價格波動，對一般消費者的影響是在可接受範圍。除了消費市場能夠接受外，養豬的農民也能確保一定的收入。同時農委會也會適時透過促進內銷、擴大出口、毛豬調配、屠宰冷凍等措施，讓豬價維持在不低於農民生產成本、消費者又能負擔的合理價位。
最後，陳吉仲再次嚴正呼籲，請有心人士不要再用政治操作來影響農產品市場。