NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

萊豬進口波及國內養豬業？陳吉仲籲：別政治操作影響市場

記者林莞茜/綜合報導

2021-01-06 15:52:26｜2021-01-06 15:54:57

▲農委會主委陳吉仲今（4）日宣布，自明年1月1日起施行「農民退休儲金條例」。（圖／農委會提供）
▲農委會主委陳吉仲嚴正呼籲，請有心人士別再用政治操作來影響農產品市場。（圖／農委會提供）
萊豬元旦起進口台灣，引發各界討論，近日又接連傳出台灣豬產業受到波及，價錢也跟著波動，對此，農委會主委陳吉仲今（6）日表示，某些政治人物一直在唱衰台灣養豬產業，他嚴正呼籲，請有心人士別再用政治操作來影響農產品市場。
我是廣告 請繼續往下閱讀
針對萊豬進口影響台灣豬產業市場一事，農委會陳吉仲今日在臉書貼文表示，時至今日，台灣豬肉批發市場價格維持穩定，但在去年8月28日總統蔡英文宣布，將在今年元旦開放萊克多巴胺安全容許豬肉進口之後，某些政治人物就一直唱衰台灣養豬產業，不斷鼓吹國內豬價會崩盤。而農委會與相關部會，也在第一時間就不斷強調，只要做好清楚標示，加上有百億養豬產業基金的配套，豬價不但不會大幅下滑，甚至許多原本採用進口冷凍豬肉的業者會改用國產新鮮豬肉。
陳吉仲指出，年關將至，豬價會正常反映年節前行情而來到每公斤70多元，但有心人卻趁機操作漲價議題來打擊市場消費信心。他強調「不管是何種農產品，市場價格都不該淪為政治操作」，否則不是傷害農民，就是傷害消費者。農產品價格應該要按照市場機制，並適時運用產銷調節措施來滿足消費者能以合理價格購買，同時增加農民的收入，這才是正常的情形。

陳吉仲拿出數據進一步表示，過去五年元月毛豬的平均批發價，每公斤都在64.08元到75.96元之間波動，表示在正常的市場機制下，這是一個合理的價格區間，且根據主計總處的統計，2019年台灣每個家庭每個月的日常飲食（含購買食品、非酒精飲料及餐廳消費）平均支出大約是17,377元，其中用在豬肉上的費用是1,823元，若以當年平均每戶3.02人換算，每個人每月花在豬肉上的價格大約是604元，也就是每天大概20元。

▲農委會主委陳吉仲嚴正呼籲，請有心人士別再用政治操作來影響農產品市場。（圖／擷取自陳吉仲臉書）
▲農委會主委陳吉仲嚴正呼籲，請有心人士別再用政治操作來影響農產品市場。（圖／擷取自陳吉仲臉書）
 

陳吉仲說，以目前在正常市場機制下的合理價格波動，對一般消費者的影響是在可接受範圍。除了消費市場能夠接受外，養豬的農民也能確保一定的收入。同時農委會也會適時透過促進內銷、擴大出口、毛豬調配、屠宰冷凍等措施，讓豬價維持在不低於農民生產成本、消費者又能負擔的合理價位。
最後，陳吉仲再次嚴正呼籲，請有心人士不要再用政治操作來影響農產品市場。
關鍵字

NOW民調中心

2020政府政策大轉彎惹爭議，你印象最深刻的是哪個呢？

2020政府政策大轉彎惹爭議，你印象最深刻的是哪個呢？

繼續作答
2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀