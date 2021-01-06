里長槓市長? 中市美仁里長批盧秀燕「說一套做一套」

台中市里長聯合服務總會6日舉行各區里長交流餐會，總會長沙鹿區美仁里里長陳建良，會前重批市長盧秀燕「說一套做一套」，不重視基層民意。代表市長出席的副市長黃國榮說，盧秀燕將市政會議移師各區里舉辦，與全市里長面對面溝通，上任2年來已巡迴兩輪，市長很有誠意傾聽民意，為地方解決問題。

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台中市里長聯合服務總會餐會，6日在台中市林酒店舉行，各區里長參與踴躍，立法院副院長蔡其昌、藝人許效舜等人應邀出席活動。豈料，會前竟爆發「里長槓市長」戲碼，沙鹿區美仁里里長陳建良批市長說重視基層，基層里長交流會議卻未能參加，「說一套做一套」，不如台北市長柯文哲與新北市長候友宜重視基層。

▲台中市里長聯合總會舉辦各區里長交流餐會，藝人許效舜應邀出席，與大家一起向市民拜年，祝福新春快樂。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.6)

陳建良抱怨，基層里長沒有資源，台中市里建設費每里一年只有14萬元，相較台北市的30萬元，及新北市耳60萬元少很多，導致里長在服務里民捉襟見肘。陳希望市府別忙於行銷包裝，實際卻不做事，那樣會讓民眾失望。





對於盧秀燕未出席，副市長黃國榮表示，盧秀燕上任後到各區舉辦行動市政會議，都會邀請里長出席，聽取里長建言，並將里長書面及口頭建議記錄及列管，很有誠意要解決地方問題，今天市長是因行程很多不能來，他會當面向陳建良說明。





正巧，立法院副院長蔡其昌到場，被問及出席里長會議，是否為下屆台中市長選舉舖路？蔡其昌說，里長是市民、政府與民代間重要橋樑，所以會儘量參加，聽取基層聲音。至於市長選舉，只有「將現在的位置做好了，才會有下一個位置」，他現在是副院長，要將這個角色做好，就算民進黨要提名，也是一年後的事。



▲台中市里長聯合總會餐敘，市長未能出席，由副市長黃國榮代表致意。（圖／記者金武鳳攝，2021,1,6)





蔡其昌表示，里長聯誼會將里長的心聲彙整，讓各級政府知道里長很辛苦，全力在為基層服務，特別是防疫期間，很多工作需要他們配合，里長、里幹事都是很辛苦的基層工作，應該多給予關心和支持。

會中特別來賓─藝人許效舜，他自稱來當政治見習生，希望有機會回故鄉基隆服務民眾。許效舜說，他爸爸當過四屆基隆市議員，卅多歲時父親就曾要他返鄉從政，他忙於演藝事業，現在將開設《我是村里長》節目，希望藉此能貼近民意，服務地方。