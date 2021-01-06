萊豬進口「誰執政誰贊成」 柯文哲：兩黨都把人民當白癡
記者丁上程/台北報導
2021-01-06 15:54:14｜2021-01-06 15:55:01
台北市長柯文哲今天（6日）下午，前往台北市內加工肉製品廠商，視察相關豬肉進口情況。而接受媒體訪問時，被問到中研院前院長李遠哲對外表示，萊豬對健康影響小，甚至直言「別把小問題當世界大戰打」。對此柯文哲表示，萊豬問題之前就說過，「誰執政誰贊成、誰在野誰反對，兩黨都把人民當白癡，以為大家都忘掉」。
針對李遠哲「萊豬在安全範圍內可食用」的說法，柯文哲表示，「這我也贊成，喝水也有毒。但萊豬議題這之前就講過，誰執政誰贊成、誰在野誰反對，兩個換了位置後全部換腦袋，都把人民當白癡，以為大家都忘掉。」柯文哲說，「李遠哲沒有講錯，吃糖吃太多也會糖尿病，喝水喝太多會水中毒，這我當然知道。但這問題就是把不理性誇大，民進黨也不要怪別人，這還不是當年你們搞出來的？」柯文哲重申，萊豬應該採取「源頭管理、明白標示」的方向。「這分三種情形，一種是從頭到尾都不餵食萊克多巴胺，一種是有餵食但飼料濃度有控制，以及屠宰前有停藥。還有一種就是沒有很多管理。」柯文哲說，「我們當時就說若標示很清楚，這豬肉從頭到尾都沒餵食瘦肉精這簡單，而有餵食瘦肉精但有被規範，屠宰前多久停要，這要源頭管理。源頭管理明白標示，要買的人買、不買的人拉倒這樣就好，以前就講過，我不關心的你硬是要標給我看，我關心的不標給我看，這很奇怪」。