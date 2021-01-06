聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓拜會 黃偉哲熱情歡迎
記者鄭婷襄/台南報導
2021-01-06 15:58:24
聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（H.E. Ambassador Andrea Clare Bowman）偕台灣國際幸福家庭聯盟、國際崇她31區等一行10人，今（6）日到台南市政府拜會，市長黃偉哲親自接見，觀光旅遊局郭貞慧局長、教育局鄭新輝局長以及新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同與會。
聖文森及格瑞那丁位於中南美洲，為聯合國安理會2020至2021年的非常任理事國，聖國1981年與台灣建交，2019年在台北初設大使館，為該國在亞洲的第一個大使館，並命柏安卓為首任駐台的大使。台南市長黃偉哲表示，去（2020）年底柏安卓大使曾隨外交部使節團南下參訪台南，雙方有一面之緣，這次正式會面他非常開心，台灣的防疫成就也有目共睹，更感謝聖文森在世界衛生大會等國際場合為台灣發聲，期待未來雙方有更多的合作交流。黃偉哲也向大使介紹台南的美食及美景，並邀請大使多停留幾天以細細品味這城市的美好，台南將於春天舉辦2021年國際蘭展，黃偉哲也邀請大使前來體驗這場花的盛宴；柏安卓大使開心地表示，去年本已報名參加台南的國際蘭展，可惜因疫取消，非常期待今年能夠再訪蘭展。